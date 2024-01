Boala necruțătoare de care a suferit un patron din Superliga: ”Am suferit șase operații”

Un patron din Superligă a dezvăluit că a fost nevoit să renunțe la fotbal, după ce a fost depistat cu o boală gravă. El a suferit șase operații, dar acum se mândrește cu echipa pe care a înființat-o pentru că a devenit una dintre cele mai puternice din campionat.

Laszlo Dioszegi a hotărât în 2011 să înființeze Sepsi OSK. După trei ani a promovat în liga a treia, iar din 2017 clubul evoluează pe prima scenă a fotbalului românesc și a obținut câteva rezultate notabile în competițiile europene. În tinerețe, el a practicat fotbalul în diviziile inferioare și a jucat atât ca fundaș central, cât și ca atacant pentru Imasa Sfântu Gheorghe.

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, a povestit într-un interviu că la vârsta de 14 ani a luat o hepatită B sau C, de nivel foarte înalt, iar medicul i-a recomndat să nu mai joace fotbal doi ani. Asta s-a întâmplat între 14 și 16 ani.

„Am jucat în ligile inferioare, a patra și a cincea. Nu pot să spun că am avut o carieră extraordinară în fotbal, dar, când aveam 14 ani și jucam la echipa de tineret a lui IMASA, am luat o boală necruțătoare și mi-a zis doctorul că doi ani nu mai am voie să joc fotbal. Am avut o hepatită B sau C, de nivel foarte înalt, iar doctorul așa mi-a spus. A fost între 14 și 16 ani, iar dacă ratezi acești doi ani, nu mai poți să recuperezi.

Am mai jucat un an când am înființat o echipă în liga a cincea, când aveam aproape 30 de ani, după care am promovat în liga a patra cu Carpați Covasna, dar aveam foarte multe probleme de sănătate. Am avut vreo șase operații la genunchi și pentru hernia de disc și a trebuit să abandonez în totalitate fotbalul”, a spus Laszlo Dioszegi, într-un interviu pentru Sport.ro.