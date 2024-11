Billy Zane devine de nerecunoscut în rolul lui Marlon Brando pentru noul film biografic „Waltzing with Brando”

Actorul Billy Zane, cunoscut pentru rolul său în filmul „Titanic”, a surprins recent fanii cu o transformare uluitoare în Marlon Brando, într-un nou film biografic despre legendarul actor, intitulat „Waltzing with Brando”. În trailerul proaspăt lansat, Zane recreează celebra scenă de deschidere din „Nașul”, unde aspectul său transformat și interpretarea sa intensă reînvie figura iconică a lui Brando într-o manieră care a captat imediat atenția publicului.

Filmul, regizat de Bill Fishman, urmărește viața lui Brando în perioada filmărilor pentru „Mutiny on the Bounty” și când actorul a cumpărat o mică insulă nepopulată în Tahiti. Brando își propunea să scape de agitația Hollywood-ului și să demonstreze lumii cum se poate trăi în armonie cu natura, construind o comunitate ecologică durabilă. Pentru a-și realiza viziunea, îl cooptează pe arhitectul Bernard Judge, un idealist din Los Angeles, care este interpretat de Jon Heder. Această poveste captivantă este bazată pe memoriile reale ale arhitectului Bernard Judge și documentează provocările și visurile actorului Marlon Brando de a crea un paradis sustenabil.

O viziune ecologică prin ochii lui Marlon Brando

„Waltzing with Brando” nu doar că explorează personalitatea legendară a lui Marlon Brando, dar scoate la lumină o latură mai puțin cunoscută a acestuia: pasiunea sa pentru sustenabilitate și drepturile de mediu. Filmul prezintă modul în care Brando a văzut în insulele izolate din Tahiti o oportunitate de a dezvolta un sat ecologic, cu o amprentă minimă asupra mediului. Pentru a își transforma viziunea în realitate, Brando l-a convins pe Judge să i se alăture și să creeze împreună ceea ce voia să fie primul refugiu ecologic din lume.

Billy Zane, în rolul lui Brando, a declarat pentru Entertainment Weekly că această latură a lui Brando i-a fost necunoscută înainte de a începe filmările și că dorește să ofere un omagiu actorului, punând accent pe contribuțiile sale inovatoare și nu doar pe controversele din viața sa. În plus, pelicula aduce în discuție teme moderne precum impactul uman asupra mediului și necesitatea unor soluții durabile, într-o manieră care reflectă angajamentul lui Brando față de aceste probleme.

Distribuție și lansare așteptată în cinematografe în 2025

Pe lângă Billy Zane, filmul îi mai are în distribuție pe Camille Razat, cunoscută pentru rolul său din „Emily in Paris”, pe actorul veteran Richard Dreyfuss, Alaina Huffman, Tia Carrere și James Jagger. Regizorul Bill Fishman a adaptat scenariul din cartea „Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti”, scrisă de regretatul Bernard Judge, care a povestit experiențele sale din timpul colaborării cu Brando.

Filmul a fost anunțat pentru prima dată în 2019, iar trailerul a oferit o privire captivantă asupra transformării remarcabile a lui Zane și a atmosferei unice pe care Fishman a creat-o. „Waltzing with Brando” este programat să aibă premiera în cinematografele din Statele Unite în 2025, fiind unul dintre filmele cele mai așteptate de către fanii lui Marlon Brando și cei interesați de ecologie și sustenabilitate.

Această producție biografică se anunță promițătoare nu doar pentru că explorează viața unui icon al cinematografiei, dar și pentru că scoate în evidență ideile sale revoluționare despre viață și mediu. Mesajul lui Brando privind un stil de viață armonios, care respectă natura, continuă să fie relevant și astăzi, oferind o perspectivă proaspătă asupra modului în care se poate realiza un echilibru între progresul uman și conservarea mediului natural.