Andre Agassi și Steffi Graf, vin în România. Când va avea loc evenimentul și cât costă să-i vezi pe cei doi

Steffi Graf și Andre Agassi, două dintre cele mai importante nume din istoria tenisului, vor veni pentru prima dată în România pentru a juca un meci demonstrativ. Iată când va avea loc evenimentul și cât costă biletele pentru a-i vedea să îi vezi pe cei doi jucând tenis.

Evenimentul la care vor participa Steffi Graf și Andre Agassi

Foştii mari jucători de tenis Andre Agassi şi Steffi Graf, soț și soție, vor susţine un meci demonstrativ la Cluj-Napoca, în luna iunie. Ei vor participa la un meci demonstrativ, alături de alți doi invitați, care vor fi anunțați ulterior.

Spectacolul de tenis va avea loc în 15 iunie, de la ora 18.00, în BT Arena, în cadrul celei de-a cincea ediţii a Sports Festival, care va avea loc în perioada 13-16 iunie 2024. Agassi şi Graf, care au câștigat împreună 30 de titluri de Grand Slam, vor juca în premieră în faţa publicului din România.

”Ne dorim să celebrăm ediţia a cincea a Sports Festival alături de publicul nostru, iubitorii de sport din România. Evenimentul pregătit anul acesta este cel mai mare din portofoliul nostru de până acum. Avem în teren doi jucători care au câştigat 30 de titluri de Grand Slam împreună şi amândoi au stabilit recorduri greu de egalat: Andre Agassi şi Steffi Graf. Această ediţie va fi de neuitat. Am ridicat ştacheta foarte mult, dar publicul din România merită să aibă oportunitatea de a vedea legendele sportului care ne-au făcut să visăm”, a declarat Patrick Ciorcilă, business development şi co-fondator Sports Festival.

Ce preț au biletele

Primele 1000 de bilete la meciul demonstrativ de tenis au fost puse în vânzare luni, 15 ianuarie şi au putut fi achiziţionate la preţuri de Early Bird de pe site-ul entertix.ro. De asemenea, sunt disponibile, tot la preţ redus, 10 bilete VIP.

Preţ bilete Early Bird

Categoria 1 – 180 lei;

Categoria 2 – 120 lei;

VIP – 700 lei.

Steffi Graf și Andre Agassi, doi tenismeni fabuloși

Andre Agassi, supranumit The Punisher, şi-a început cariera de tenisman în anii ’80 şi a devenit cunoscut nu doar pentru abilităţile sale excepţionale pe teren, ci şi pentru stilul său rebel. Are opt titluri de Grand Slam în palmares și o medalie olimpică.

Americanul este primul jucător care a făcut Golden Slam, adică a câştigat toate Grand Slam-urile şi medalia de aur olimpică în acelaşi an, precum şi singurul om care a câştigat un Super Slam în carieră, toate Grand Slam-urile, plus medalia de aur olimpic şi ATP Finals, toate în acelaşi an.

De asemenea, Andre Agassi, a fost primul jucător care a câştigat toate cele patru competiţii de simplu pe trei suprafeţe diferite (hard, zgură şi iarbă). El are 17 titluri Masters şi a făcut parte din echipele câştigătoare ale Cupei Davis în 1990, 1992 şi 1995. S-a retras în 2006, din cauza unor mai probleme la spate, după 20 de ani tenis.y

Steffi Graf (54 de ani) este considerată una dintre cele mai mari jucătoare de tenis. Originară din Germania, aceasta are 22 de turnee de Grand Slam. În 1988, la doar 19 ani, a câștigat toate cele patru mari turnee și medalia olimpică. E singura din istoria tenisului, feminin și masculin, care a luat fiecare Grand Slam de cel puțin patru ori. Steffi Graf a ocupat locul întâi în clasamentul WTA pentru un record de 377 de săptămâni. S-a retras în 1999, la 17 ani de la debut.

Andre Agassi și Steffi Graf sunt căsătoriți din 2001 și au împreună doi copii.