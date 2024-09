A fost descoperit un ocean subteran imens, cu mai multă apă decât pe toată suprafața Pământului

O descoperire științifică recentă a dezvăluit existența unui ocean subteran vast, ascuns adânc sub scoarța terestră, care conține mai multă apă decât toate oceanele de pe suprafața Pământului la un loc. Această apă se află la aproximativ 640 de kilometri sub suprafață, într-o zonă cunoscută sub numele de manta, fiind stocată într-o formă neobișnuită, într-un mineral rar numit „ringwoodite”.

O descoperire neașteptată

Cercetătorii au ajuns la această descoperire după ce au studiat cutremurele și au observat că seismometrele detectau undele de șoc sub suprafața Pământului într-un mod neașteptat. Aceste unde de șoc au oferit indicii care au condus la concluzia că sub scoarța terestră există un rezervor imens de apă, stocat într-o stare neconvențională. Apa nu se află nici în stare solidă, nici în stare lichidă sau gazoasă, ci într-o a patra stare, într-o formă asemănătoare unui burete, fiind prinsă în structura cristalină a ringwooditei.

Conform cercetărilor publicate într-un articol științific din 2014, intitulat „Dehydration melting at the top of the lower mantle”, această descoperire oferă dovezi puternice pentru existența unui ciclu global al apei, care ar putea explica cantitatea vastă de apă lichidă de pe suprafața planetei noastre, scrie Geo News.

Rolul ringwooditei în stocarea apei

Ringwoodita, un mineral care se găsește în condițiile extreme ale mantalei adânci, are o structură cristalină specială care îi permite să absoarbă și să rețină hidrogenul, captând astfel apa. „Ringwoodita este ca un burete care absoarbe apa; există ceva foarte special în structura sa cristalină care îi permite să atragă hidrogenul și să capteze apa,” a explicat geofizicianul Steve Jacobsen, membru al echipei de cercetare care a realizat descoperirea.

El a adăugat: „Cred că începem să vedem în sfârșit dovezi ale unui ciclu global al apei, care ar putea ajuta la explicarea cantității imense de apă lichidă de pe suprafața planetei noastre locuibile. Oamenii de știință au căutat această apă adâncă timp de decenii.”

Implicații majore pentru înțelegerea planetei

Descoperirea acestui ocean subteran imens are implicații uriașe pentru înțelegerea dinamicii interne a Pământului și a ciclului apei pe scară globală. Potrivit cercetătorilor, dacă ringwoodita conține doar 1% apă, acest lucru ar însemna că există de trei ori mai multă apă sub suprafața Pământului decât în toate oceanele de la suprafață.

Această descoperire nu numai că ne oferă o nouă perspectivă asupra modului în care apa este distribuită în interiorul Pământului, dar ar putea și să ne ajute să înțelegem mai bine procesele geologice care au modelat planeta de-a lungul miliardelor de ani.

În plus, într-o altă descoperire semnificativă făcută de oamenii de știință, aceștia au descoperit un nou ecosistem atunci când au examinat crusta vulcanică subacvatică folosind un robot submersibil. Acest ecosistem ascuns sub apă, împreună cu oceanul subteran descoperit recent, dezvăluie cât de multe secrete mai are planeta noastră de oferit și cât de puțin știm, de fapt, despre ceea ce se ascunde sub picioarele noastre.