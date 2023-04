Un nou ocean a fost descoperit de cercetători. Ce s-a găsit în interiorul Pământului

Planeta Pământ încă mai are secrete, unele dintre ele de-abia acum descoperite. Așa se face că, putem vorbi astăzi de faptul că un nou ocean a fost descoperit de cercetători, și nu oriunde, ci în interiorul Pământului.

Un nou ocean a fost descoperit de cercetători sub scoarța terestră

În ultima vreme au apărut în fiecare zi povești științifice uluitoare, care ne-au uimit pe toți.Mai întâi, a fost descoperită o gaură neagră îndreptată chiar spre noi, apoi a fost descoperită o gaură uriașă în soare și a fost găsit un continent dispărut după 375 de ani.

Acum aflăm că un nou ocean a fost descoperit de cercetători sub scoarța terestră. Conform celor descoperite, se pare că există o rezervă uriașă de apă la peste 600 de kiloemtri sub scoarța terestră, stocată în roca cunoscută sub numele de „ringwoodita”.

Oamenii de știință au descoperit anterior că apa este depozitată în interiorul rocilor mantalei într-o stare asemănătoare unui burete, care nu este lichidă, solidă sau gazoasă, ci o a patra stare. Lucrarea științifică intitulată „Dehydration melting at the top of the lower mantle” a fost publicată în 2014 și a prezentat descoperirile.

„Un burete, care absoarbe apa”

Deși până la această oră nu s-a adus în discuție această descoperire, lucrarea științifică menționată spune că roca descoperită sub scoarța terestră „este ca un burete, care absoarbe apa, există ceva foarte special în structura cristalină a ringwooditei care îi permite să atragă hidrogenul și să rețină apa”, conform celor declarate la vremea respectivă de geofizicianul Steve Jacobsen:

„Acest mineral poate conține foarte multă apă în condițiile din mantaua profundă. Cred că vedem în sfârșit dovezi ale unui ciclu al apei pe întreaga Pământ. Asta ne poate ajuta la explicarea cantității mari de apă lichidă de la suprafața planetei noastre locuibile. Oamenii de știință caută această apă de adâncime lipsă de zeci de ani”, a adăugat Jacobsen, care a făcut parte din echipa care a făcut această descoperire.

Oamenii de știință au făcut aceste descoperiri la vremea respectivă după ce au studiat cutremurele și au descoperit că seismometrele captau unde de șoc sub suprafața Pământului.

Dacă roca ar conține doar 1 % apă, ar însemna că sub suprafața Pământului există de trei ori mai multă apă decât în oceanele de la suprafață.

Viață în gunoaiele din Oceanul Pacific

O altă descoperire imposrtantă a fost că există viață în interiorul uriașului plasture de gunoaie din Oceanul Pacific. Oamenii de știință au descoperit specii de creaturi care își fac casă în uriașa zonă de gunoi, ceea ce dovedește că viața găsește o cale de a înflori aproape oriunde.

Zona din nord-estul Pacificului este una dintre cele mai poluate zone din mările noastre. Este formată din milioane de bucăți de gunoi, adesea de dimensiuni minuscule, care au fost împinse împreună de-a lungul timpului din cauza curenților oceanici.

Un nou studiu a analizat mai îndeaproape mostrele de gunoi și a descoperit că regiunea, aflată între California și Hawaii, a devenit un centru surprinzător de viață marină.