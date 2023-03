VIDEO Trailerul filmului „BlackBerry” arată mai amuzant decât te-ai aștepta: ce știm până acum despre comedie

Filmul BlackBerry va acoperi povestea ascensiunii și căderea fostului gigant al smartphone-urilor. Pelicula se va lansa 28 aprilie în Canada.

Pentru o vreme, telefoanele BlackBerry au fost telefoanele corporatiștilor și șefilor de stat pentru a răspunde la e-mailuri și pentru a face sarcini pe care în mod normal nu le puteau face pe alte telefoane mobile.

Zilele acelea au trecut de mult. Acum, studiourile de film vor să retrăiască ascensiunea și căderea companiei, de când era cunoscută sub numele de Research in Motion, până când a pierdut lupta împotriva Google și Apple, într-un nou film. Viitorul film care se intitulează, pur și simplu, BlackBerry este regizat de regizorul Operation Avalanche Matt Johnson și a încheiat recent producția.

BlackBerry va avea premiera anul acesta

Când am aflat că un film BlackBerry era în lucru anul trecut, nu aveam idee că va fi ceva aproape de o comedie. Dar, judecând după trailerul lansat de curând, se dorește să fie o poveste mult mai amuzantă decât alte filme recente despre tehnologie, precum The Social Network și Steve Jobs.

Filmul BlackBerry îi are în rolurile principale pe Jay Baruchel (How to Train Your Dragon, Goon), Glenn Howerton (interpretându-l pe Jim Balsillie) și Matthew Johnson (în rolul lui Douglas Fregin).

Nu sunt chiar nume cunoscute, dar ambii au jucat un rol imens în istoria comunicațiilor mobile. Fără succesul BlackBerry, iPhone-ul poate nu s-ar fi întâmplat niciodată.

Judecând după trailer, filmul va acoperi toată povestea, de la originile BlackBerry, ca o idee nebună între câțiva studenți (regizorul Matt Johnson joacă, de asemenea, rolul co-fondatorului RIM, Douglas Fregin), până la finalul său glorios, deoarece nu a reușit să țină pasul cu smartphone-urile iPhone și Android.

Este o poveste de dilemă clasică a inovatorului: RIM a revoluționat modul în care am comunicat accesând rețelele celulare timpurii, dar nu a reușit să vadă potențialul smartphone-urilor cu ecran tactil care nu aveau nevoie de tastaturi fizice.

BlackBerry se bazează pe cartea din 2015 Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry.