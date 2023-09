Sony a pregătit o ofertă imbatabilă pentru PlayStation 5: Cum pui mâna pe God of War și Spider-Man

God of War Ragnarök și Spider-Man sunt gratuite pentru oricine cumpără un nou PS5.

După aproape trei ani de viață, consolele de jocuri „next-gen” nu au primit nicio scădere de preț, dar asta nu înseamnă că Sony nu face niște oferte grozave pentru a încerca să scoată cât mai mulți bani din PlayStation 5-uri în 2023.

Iar asta este cea mai recentă reducere este un joc gratuit pentru oricine cumpără un nou PS5.

Noua promoție a început să circule pe 23 septembrie și include o serie de exclusivități primare care au un preț normal de 70 USD, cum ar fi God of War Ragnarök și The Last of Us Part 1. Face parte dintr-un nou program de upgrade pentru utilizatorii PSN care rulează până pe 20 octombrie. În acea perioadă, oricine cumpără un nou PS5 și îl activează va putea valorifica un joc gratuit din următoarea listă:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Remastered

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ratchet & Clank: Rift Apart

Demon’s Souls

The Last of Us Part I

Sackboy: A Big Adventure

Returnal

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Death Stranding: Director’s Cut

25 de milioane de console

Returnal și remake-ul RPG-ul de acțiune Demon’s Souls sunt ambele la prețul total la 70 USD. Jocurile Spider-Man, inclusiv Spider-Man: Remastered și Spider-Man: Miles Morales, sunt ambele foarte reduse chiar acum și, de fapt, le poți obține pe ambele pentru doar 40 USD prin Ultimate Edition a acestuia din urmă, care vine la pachet cu prima promoție.

Cea mai recentă ofertă PS5 vine în momentul în care Sony încearcă să bată un record de 25 de milioane de console livrate pentru 2023. Vine după lansarea unui pachet Ragnarök God of War cu reducere care a inclus consola și jocul pentru un total de 510 USD. Acea afacere este încă în curs, de fapt, așa că dacă aveți bani și doriți să faceți upgrade, puteți obține practic două jocuri gratuite cu achiziționarea unui nou PS5 în acest moment.

Acest ultim impuls de vânzări vine, de asemenea, chiar înainte de lansarea lui Spider-Man 2, pe 20 octombrie. Va fi unul dintre primele succese de succes de la Sony care va fi o exclusivitate PS5 „next-gen”. Sony dorește în mod clar să îndulcească puțin afacerea pentru a determina mai mulți jucători să facă în sfârșit pasul.