Samsung Galaxy S23 are câteva funcții secrete: cum le activezi și de ce îți fac viața mai ușoară

Samsung Galaxy S23 este un smartphone cunoscut, dar știai că are câteva caracteristici ascunse?

În fiecare an, Samsung găzduiește câteva evenimente Galaxy Unpacked, în care compania își dezvăluie smartphone-urile de vârf. Acestea vin cu specificații de vârf, inclusiv cele mai avansate procesoare, ecrane, camere și alte componente. Mai mult, aceste telefoane rulează și pe sistemul de operare One UI al companiei, care are propriul caracter și identitate.

Acum, în timp ce combinarea componentelor de ultimă generație și a software-ului rafinat deblochează câteva funcții grozave, este greu să le explorezi pe toate fără a petrece nenumărate ore, în măsura în care nici măcar compania nu le poate prezenta pe toate la evenimentul de lansare. Acest lucru ne lasă cu câteva caracteristici mai puțin cunoscute ale Galaxy S23, care sunt ascunse sau, cu alte cuvinte, profund încorporate în secțiunea de setări a telefonului.

Există câteva funcții ascunse care pot schimba modul în care folosești Galaxy S23. Așa că ține-ți telefonul la îndemână, deoarece s-ar putea dovedi util să le încerci în timp ce citești despre ele.

Apel text Bixby

Prima caracteristică ascunsă a sGalaxy S23 este Bixby Text Call. Cu One UI 5.1, poți folosi Bixby pentru a prelua un apel și a transcrie ceea ce spune cealaltă persoană. Deși funcția este disponibilă doar în engleză și coreeană momentan, ar putea fi utilă, mai ales pentru cei care pierd adesea apeluri sau nu doresc să-și piardă timpul vorbind despre apeluri spam.

Pentru a activa Bixby Text Call, trebuie să urmezi pașii de mai jos.

Deschide aplicația Telefon de pe ecranul de pornire și apasă meniul cu trei puncte din dreapta sus. Selectează Setări, apoi apasă pe Apel Bixby Text. Pe următorul ecran, activează funcția apăsând comutatorul din dreapta sus. Răsfoiește meniul „Limbă și voce” pentru a selecta opțiunile necesare. De asemenea, poți seta Răspunsuri rapide, care ajută la răspunsul apelantului.

Acum, când primești un apel de la cineva, vei vedea o a treia opțiune pe ecran care spune Bixby Text Call. De îndată ce selectezi opțiunea, Bixby începe să dialogheze cu apelantul și îi pune câteva întrebări de bază, cum ar fi numele și scopul. Odată ce apelantul începe să vorbească, vei vedea o transcriere live pe ecran. Pentru a răspunde, poți introduce răspunsul în câmpul de text, iar Bixby îl va citi apelantului.

Accesați Expert RAW în aplicația pentru cameră

Samsung a lansat aplicația Expert RAW pentru seria Galaxy S21. Permite utilizatorilor să facă clic pe imagini cu mai multe detalii și mai puțină procesare, oferind mai mult spațiu pentru editare. Cu toate acestea, alți producători oferă un mod RAW încorporat în aplicația lor nativă pentru cameră.

Cu seria Galaxy S23, Samsung a ajuns din urmă concurenței integrând Expert RAW în aplicația pentru camera telefonului. Deci, indiferent dacă obții vanilia Galaxy S23, Galaxy S23 Plus sau Galaxy S23 Ultra de vârf, poți da clic pe imagini RAW fără a descărca o aplicație suplimentară.

Pentru a fotografia imagini RAW de pe Galaxy S23, deschide aplicația pentru cameră, atinge butonul Mai multe în partea de jos și selectează Expert RAW din opțiunile de pe ecran. Dacă faci acest lucru pentru prima dată, aplicația pentru cameră descarcă un fișier suplimentar pentru a activa modul de fotografiere RAW. Dar odată ce o face, poți face cu ușurință clic pe imagini de înaltă calitate, mai ales dacă ești un creator sau un fotograf profesionist.

Mai mult, gigantul tehnologic sud-coreean a încheiat un parteneriat cu Adobe pentru a oferi Lightroom ca instrument de editare implicit pentru imaginile RAW, potrivit CNET. Deși aplicația nu este instalată pe telefoane din cutie, un prompt îți solicită să descarci Lightroom prin magazinul Galaxy atunci când încerci să editezi fotografiile RAW.

Separați fundalul folosind instrumentul de tăiere a imaginilor

Trebuie să fi citit despre caracteristica de tăiere a imaginilor adăugată de Apple la iOS 16. Acesta preia subiectul dintr-o imagine, elimină fundalul și îl convertește într-o fotografie pe care o poți partaja altora. Ei bine, Samsung a adăugat aceeași caracteristică la gama Galaxy S23. Nu trebuie să instalezi nicio aplicație terță sau să urmezi un proces complicat pentru a utiliza funcția.

Pur și simplu deschide aplicația Galerie, mergi la secțiunea Camera Roll, selectează o fotografie cu un subiect recunoscut, apoi apasă și menține apăsat. Aplicația detectează automat limitele subiectului și îl decupează din fundal, ca și cum cineva ar fi folosit instrumentul lasso pentru a-i selecta cu atenție marginile.

Aplicația evidențiază apoi partea selectată și îți oferă trei opțiuni.

În primul rând, poți copia imaginea tăiată în clipboard și apoi o poți lipi oriunde dorești.

În al doilea rând, aplicația oferă opțiunea de partajare a imaginii direct printr-o aplicație.

În sfârșit, îți permite să salvezi partea selectată ca imagine în galeria ta. Mai mult, este o caracteristică destul de îngrijită.

Noi moduri de a îmbunătăți durata de viață a bateriei

Noua serie Galaxy S23 are două caracteristici ascunse care ajută la creșterea duratei de viață a bateriei. Ai auzit de Profil de Performanță? Este o caracteristică nouă care prelungește durata de viață a bateriei S23 limitându-i performanța.

De obicei, telefoanele Android sunt livrate cu un mod de economisire a bateriei care elimină anumite funcții opționale, cum ar fi reîmprospătarea aplicației în fundal, conectivitate 5G mai rapidă și reduce luminozitatea ecranului, astfel încât bateria să poată dura mai mult. Cu toate acestea, Galaxy S23 are două profiluri de performanță.

Accesează Setări > Îngrijirea bateriei și a dispozitivului > Baterie și atinge Mai multe setări pentru baterie. Pe următorul ecran, vei găsi opțiunile Profil de performanță. Profilul de performanță standard oferă un echilibru recomandat între viteza de procesare, durata de viață a bateriei și eficiența răcirii. În schimb, profilul Light acordă prioritate duratei de viață a bateriei față de orice.

A doua caracteristică, Protejați bateria, se află și în meniul Mai multe setări baterie. Împiedică încărcarea bateriei cu peste 85% la sută, păstrându-și capacitatea maximă pe termen lung. Pentru cei care ajung din urmă, seria Galaxy S23, ca și alte smartphone-uri, are în interior o baterie litiu-ion, care se îmbătrânește rapid dacă o încărci 100% frecvent, în loc să o lășii să se scurgă și să o reîncarci.

Întrerupeți livrarea energiei USB

Seria Galaxy S23 este printre cele mai puternice smartphone-uri Android, ceea ce le face o opțiune excelentă pentru gameri. Datorită Snapdragon 8 Gen 2, bazată pe tehnologia de fabricație eficientă a TSMC și camerele de răcire relativ mari ale telefoanelor, acestea pot menține performanțe de vârf pentru perioade mai lungi, permițând jucătorilor să profite la maximum de telefon. Cu toate acestea, există un aspect care le-ar putea încetini – și acesta este o baterie pe moarte.

Pentru jucătorii care joacă mai mult de patru până la cinci ore pe zi, chiar și bateria masivă de 5.000 mAh de pe Galaxy S23 Ultra nu va fi de ajuns. Pentru ei, Samsung a lansat o nouă caracteristică Pause USB Power Delivery.

Funcția principală a unui telefon de gaming, Pause USB Power Delivery redirecționează puterea primită în timpul încărcării direct către CPU-ul telefonului, ocolind bateria. De obicei, atunci când jucătorii își conectează telefoanele în timp ce joacă un joc, unitatea procesorului și bateria se încălzesc din cauza sarcinii de lucru. Cu toate acestea, activarea Pause USB Power Delivery previne încălzirea bateriei, îmbunătățind performanța procesului.

Deschide aplicația Game Launcher. Apasă pe Mai multe și selectează Game Booster. Din opțiunile disponibile, activați Pauză livrarea energiei USB. Funcția funcționează atunci când S23 este conectat.

Pause USB Power Delivery funcționează nu numai cu încărcătoarele Samsung, ci și cu orice încărcător USB-PD.