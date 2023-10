Primarul care a ținut echipa de fotbal în Superligă a fost reținut de DNA. A fost prins când restituia o mită

Primarul care a susținut din fonduri publice echipa de fotbal în Superligă a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost prins în flagrant de procurorii DNA, care au înregistrat și o premieră. Echipa finanțată de edil a retrogradat în eșalonul secund.

Primarul a fost prins în flagrant chiar în sediul Primăriei, miercuri noapte la ora 1:05. Acesta a fost surprins nu când lua mită, ci în momentul restituirii ei. Este vorba despre 10.000 de euro, o parte din pretinsa șpagă de 30.000 de euro, ce ar fi fost primită în decembrie 2022.

Este vorba despre Ion Georgescu, primarul care a ținut-o pe CS Mioveni în Superligă. Edil al micuțului orășel din 2006, acesta a alocat fonduri publice pentru echipa de fotbal din Mioveni până la retrogradarea din sezonul trecut. Apoi, a anunțat că Primăria nu se mai implică financiar la club, deși Consiliul Local continuă să îl finanțeze.

Echipa CS Mioveni a beneficiat de multe fonduri publice locale în ultimii ani, iar, în perioada în care juca în Superliga, Ion Georgescu era foarte implicat în activitatea de la club și intervenea și când era vorba de schimbări de antrenori.

Citește și: CTP, acid în cazul prinderii în flagrant a lui Dumitru Buzatu: ”Va face guzganul gălbejit vreo zi de pușcărie?”

După ce echipa a retrogradat în Liga a 2-a, primarul Ion Georgescu a anunțat că nu se mai implică decât în dezvoltarea sectorului juvenil al clubului. CS Mioveni se află pe locul șase din Liga a 2-a, cu 13 puncte.

”Despre echipa de Liga 2 nu am ce să vorbesc, nu știu! E posibil și să se desființeze și să joace în Liga a 5-a. Nu știu! Repet, de la 1 decembrie 2022 nu mă mai interesează.

Dacă autoritățile locale de la Mioveni vor mai sprijini financiar echipa de fotbal în Liga 2, vă voi răspunde după data de 24 iunie, când avem ședința de Consiliu Local.

Indiferent că finanțează Consiliul Local, pe mine echipa de fotbal de seniori, fie de Liga 2 sau Liga 2 sau orice ligă, nu mă mai interesează, având în vedere că toată lumea m-a acuzat că eu am făcut și nu am mai făcut, și atunci am spus, nu, o să dau atenție altor probleme mai importante decât sportul”, declara Ion Georgescu la jumătatea lunii iunie, potrivit Jurnal de Argeș.