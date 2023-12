Până la 800 de lei în plus de la stat pentru pensionarii vulnerabili. Cine se bucură de majorarea pensiei, cum se calculează

Anul viitor vine cu majorări substanțiale aduse pensiilor din România. Deși inițial se credea că toate pensiile vor crește la fel, cu aceleași procente, există unii pensionarii care vor fi mai avantajați decât alții.

Pensionarii români cu cele mai mici pensii, beneficiarii de indemnizații sociale, vor primi din septembrie 2024 nu mai puțin de 800 de lei în plus. Practic, această sumă vizează românii care sunt nevoiți la momentul de față să supraviețuiască din doar 1.125 de lei, deși a muncit peste 30 de ani. Acel beneficiu se va adăuga celui din ianuarie 2024, când indemnizația va crește, ca toate celelalte pensii, cu 13,8% sau aproximativ 160 de lei.

Românii care primesc 800 de lei în plus la pensie

În ultimele săptămâni, au au ajuns în spațiul public mai multe simulări de calcul pentru diferite categorii de pensionari. Cea mai recentă dintre ele a venit de la Simona Bucura Oprescu și vizează recalcularea pensiilor sociale. „Conform simulărilor noastre, pentru un pensionar cu o indemnizație socială minimă de 1.125 de lei în prezent, având o vechime în muncă de 35 de ani, creșterea va fi de 87%, adică peste 1900 de lei.”

După cum a explicat ministrul Muncii, motivul unei astfel de creșteri semnificative a pensiei, de aproximativ 80%, are legătură cu faptul că, în conformitate cu noua lege a pensiilor, sunt avantajați cei cu o mai mare perioadă de contribuție la sistemului de pensie. În consecință și luând în calcul așa numitele puncte de stabilitate, cei care au muncit peste 25 de ani vor obține puncte suplimentare pentru fiecare an lucrat. Dacă acest concept îți este străin, merită să ai în vedere că între 25 și 30 de ani se acordă 0,5 puncte suplimentare pe an, între 30 și 35 de ani vorbim de 0,75 puncte pe an, iar după 35 de ani, se adaugă câte un punct anual, conform Antena 3.

Cum se calculează pensia din septembrie 2024

Din toamna viitoare, recalcularea pensiilor sociale va implica o cu totul altă formulă comparativ cu realitatea actuală, după cum urmează. VPR (valoarea punctului de referință) se va înmulți cu numărul total de puncte, unde VPR, în conformitatea cu noua lege a pensiilor, va valora 81 de lei. Numărul total de puncte va include atât puncte de contribuție, cât și puncte de stabilitate sau puncte pentru perioadele asimilate și necontributive.

Noul mecanism este menit să aducă beneficii suplimentare pentru cei care au decis să rămână mai mult în câmpul muncii. Revenind însă la exemplul cu 1.125 de lei, după 1 ianuarie 2024 se va majora până la 1.281 de lei. La recalcularea din septembrie, pentru că se adaugă și punctele de stabilitate, saltul va fi semnificativ mai mare, 5 X 0,5 + 3 X 0,75 + 17,3 (puncte de pe talon) = 22 puncte X 81 lei = 1.782 de lei.