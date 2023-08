Orașele din România în care dispare carnea și lactatele. Anunțul surprinzător pentru salvarea planetei la care nu te-ai aștepta

Pe parcursul zilei de ieri s-a viralizat un anunț foarte important pornind de la C40 Cities Climate Leadership Group (C40). Aceasta este o comunitate de orașe din diferite colțuri ale lumii care vor să implementeze măsuri radicale până în 2030 pentru a salva planeta. România este prezentă cu 16 localități în respectiva listă.

Lista obiectivelor WEF pe care C40 o dorește materializată în următorii ani este una aproape șocant de ambițioasă. Cel puțin în teorie, vorbim de

„0 kg consum de carne”

„0 kg produse lactate”.

„3 articole vestimentare noi de persoană pe an”.

„0 vehicule private” deținute

„1 zbor pe distanță scurtă (mai puțin de 1500 km) la fiecare 3 ani de persoană”.

Lista efectivă este semnificativ mai lungă decât ceea ce se vede mai sus, dar ideea de bază a efortului C40 este ca încălzirea globală să nu depășească pe termen lung un plus de 1,5 grade Celsius. Deși inițiativa a început cu doar 40 de orașe încă din 2019, până în 2023 a fost actualizată de mai multe ori, iar numărul comunităților care s-au alăturat inițiativei a explodat.

1.100 de orașe din lume vor să elimine carnea și lactatele din dietă

Orașele din România care au aderat până acum la programul ”zero carne, zero lapte și zero mașini” sunt Aiud, Alba Iulia, Bîrlad, Botoșani, Brașov, Buzău, Câmpina, Cluj Napoca, Constanța, Iași, Lugoj, Moinești, Petroșani, Pitești, Suceava, Tulcea, Zalău.

Ca referință, C40 Cities își propune la bază să salveze Pământul și să plafoneze creșterea temperaturilor din cauza schimbărilor climatice prin reducerea la jumătate a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Deși este dificil de estimat cum s-ar putea implementa la scară largă un astfel de program draconic în absența unei dictaturi, inițiativele în sine nu sunt absurde din punct de vedere științific.

Măsuri radicale și urgente trebuie neapărat implementate în următorii ani pentru a limita efectele încălzirii globale. Punctual, obiectivul eliminării cărnii, a lactatelor și a vehiculelor personale până în 2030 „ se bazează pe o viziune viitoare a producției eficiente din punctul de vedere al resurselor și pe schimbări de anvergură în comportamentul consumatorilor ”, după cum se arată în raport. Dacă vrei să să înțelegi mai multe despre acest efort, intră pe C40.org.