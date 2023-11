Noul star al naționalei României s-a lansat în afaceri. Din ce vrea să câștige milioane de euro

Unul dintre cei mai buni ”tricolori” în campania de calificare pentru EURO 2024 a intrat în afaceri. După calificarea Românie la turneul final, acesta a dezvaluit cum a fost atras de proiectul din care vrea să câștige milioane de euro.

Evoluează în campionatul Italiei, a fost unul dinte jucătorii pe care selecționerul Edi Iordănescu s-a bazat în preliminariile pentru Euro 2024 și este în vizorul mai multor echipe de top din Anglia. Chiar dacă se concetrează pe cariera profesională, acesta are planuri serioase și în afaceri.

Radu Drăgușin, căci despre el este vorba, s-a lanasat în afaceri și a ales să construiască un ansamblu rezidențial numit Quartier Azuga, aflat în București, în Sectorul 2. Clădirile au de la studiouri duble la apartamente cu patru camere. Fundașul echipei Genoa a explicat de ce a ales să-și investească banii în imobiliare.

”Este un început pentru mine. Am ales să fac o investiție pentru că mi-a plăcut acest proiect. Mi-au oferit foarte multă încredere. Contează foarte mult să ne ducem spre o direcție de sustenabilitate. Iar acest proiect o face. Viața de fotbalist este scurtă și am înțeles acest lucru. Trebuie să facem alegeri inteligente, pentru că banii nu o să vină mereu și să nu avem probleme mai târziu”, a spus Radu Drăgușin.

Anul viitor vor fi gata în ansamblu rezidențial nu mai puțin de 93 de apartamente. Quartier Azuga are ”o eficienţă energetică ridicată, oferind circa 50% de energie verde, și asigurând economisirea de până la 70% a costurilor cu facturile de gaze şi electricitate”, potrivit forbes.ro.

Apărătorul naționalei mai are o afacere, un restaurant cu preparate grecești pe care l-a deschis împreună cu fratele lui, Alex, într-un complax din Băneasa.

Radu Drăgușin a mai stat câteva zile în țară după calificarea la EURO 2024, pentru a pune la punct noua sa afacere. Acesta a vorbit la un eveniment și despre cariera lui și a mărturisit că își dorește să se transfere în Anglia, el fiind în vizorul echipelor Manchester United, Newcastle și Tottenham.

Titular incontestabil atât sezonul trecut, în Serie B, cât și în actuala stagiune, după promovare, Genoa cere pentru Radu Drăgușin 30 de milioane de euro. 14 meciuri a jucat fundașul în acest sezon pentru echipa sa.

Radu Drăgușin s-a arătat foarte bucuros pentru calificarea României la EURO 2024 și a explicat ce înseamnă prezența la lot și performanța reușită. În plus, a mărturisit că a primit multe mesaje în care suporterii i-au mulțumit pentru acest rezultat.

”Suntem foarte mândri de ce am făcut, suntem fericiți că bucurăm o țară întreagă. Am primit mii de mesaje și lumea ne mulțumea. Asta m-a emoționat foarte tare. Am înțeles că am făcut să realizez că am făcut ceva important. Am primit și din Italia mesaje.