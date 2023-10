Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juventus, implicat în scandalul din Italia. Este pe lista celor acuzați că au pariat ilegal

În scandalul de amplaore care a zguduit fotbalul românesc este implicat și celebrul antrenor al lui Juventus Torino, Massimiliano Allegri. Numele acestuia apare pe lista celor care au pariat ilegal, alături de fotbaliști italieni cu nume.

Fotbalul italian este zguduit de un nou scandal uriaș, deși nu au trecut nici 20 de ani de la celebrul ”Calciopolli”. De data aceasta, din cauza pariurilor. după ce mai mulți jucători de top sunt anchetați pentru că au pariat pe platforme ilegale.

Nicolo Fagioli (22 ani), mijlocașul lui Juventus, a fost primul deconspirat că paria la agenții ilegale. El a fost suspendat, dar alte două nume importante, Sandro Tonali (Newcastle United) şi Nicolo Zaniolo (Aston Villa), sunt anchetate. Acum, pe listă a apărut și antrenorul lui Juvents Torino, Massimiliano Allegri.

Jurnalistul italian Fabrizio Corona, cel care a declanșat scandalul pariurilor din Italia, l-a divulgat și pe Massimiliano Allegri. El are are și o fotografie surprinsă în momentul în care tehnicianul paria.

În timpul pandemiei de COVID-19, antrenorul lui Juventus se afla la casino-ul din Montecarlo. El câștigase suma de 30.000 de euro și i-a dat mai departe, unui prieten, 3.000 de euro pentru a paria pe meciurile din Serie B.

