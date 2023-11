”I-a distrus numele Simonei. Ce laș este”. Atac fără precedent la adresa lui Mouratoglou, după ce Halep a fost suspendată

Simona Halep (32 de ani) trăiește cea mai grea perioadă din cariera ei sportivă. Campioana noastră a fost suspendată patru ani de către cei de la ITIA, dar aceasta speră ca situația să se schimbe total la TAS.

Sportiva a fost pedepsită pentru că a folosit o substanță interzisă, roxadustat, după un control antidoping efectuat anul trecut la US Open 2022. Halep susține că este nevinovată și are speranța că judecătorii de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), de la Lausanne (Elveția) să schimbe total decizia.

Patrick Mouratoglou (53 de ani), antrenorul Simonei, a spart tăcerea și a luat întreaga vină asupra lui, numai că nu toată lumea crede că gestul francezului o mai poate ajuta pe româncă să scape de suspendarea drastică.

Concret, Mouratoglou a ieșit public și a spus că Simona a luat acel colagen la solicitarea sa.

„Nu cred că ITIA a căutat adevărul în cazul Simonei și nu cred că au tratat-o într-un mod acceptabil. Sper ca WTA, ATP și PTPA să facă tot posibilul pentru a schimba un sistem care este «Distrugerea carierei jucătorilor nevinovați»”.

Patrick Mouratoglou a lăsat deoparte ITIA și și-a schimbat declarația, în speranța că noua sa abordare îi va oferi un punct de sprijin Simonei în noul proces, cel de la TAS.

„Noi i-am propus să ia colagen. Noi i-am adus colagen de la o companie. Acest colagen s-a întâmplat să fie contaminat. Nu aveam de unde să ştim. Sunt responsabil pentru ce s-a întâmplat, pentru că este echipa mea. Eu sunt, de fapt, cel care i-a dat acel colagen. Am făcut toate testele posibile pentru a stabili că este vorba despre o contaminare“, a declarat Patrick Mouratoglou, pe Instagram.

Reacția antrenorului francez s-a viralizat în timp record, dar mulți oameni sunt convinși că gestul lui Mouratoglou este doar unul de imagine.

„Ce laș este! I-a luat atât de mult când știam cu toții, de fapt, de la început, că echipa lui este responsabilă de tot. Dacă ar fi ieșit de la început, atunci toți contestatarii Simonei și-ar fi ținut gura! El niciodată nu a încetat să mai fie antrenorul Serenei și i-a distrus numele Simonei, doar pentru că a câștigat Wimbledonul în fața Serenei”, a spus unul dintre fanii Simonei Halep, potrivit jurnaliștilor publicației Sportskeeda.

