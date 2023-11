Gigi Becali a răbufnit după ce a fost la Poliție și a fost testat antidrog: ”Am stat la drogangeală”. Ce a promis autorităților

Pe 12 noiembrie, la prânz, Gigi Becali a fost protagonistul unui incident rutier pe centura Bucureștiului. Acesta și-a avariat mașina Rolls-Royce după ce a intrat într-un șanț. Latifundiarul din Pipera a oferit noi detalii despre cele întâmplate la Poliție și ce le-a promis autorităților.

Gigi Becali (65 de ani) a fost implicat într-un accident rutier în cursul zilei de duminică, 12 noiembrie. Incidentul s-a petrecut pe Centura București, după ce Gigi Becali, aflat la volanul unui Rolls Royce, a încercat să evite un șofer care a intrat în depășire fără să se asigure.

Luni dimineață la ora 3:00, omul de afaceri a mers la Poliția Pantelimon, fiind obligat să se prezinte în 24 de ore de la producerea accidentului. Gigi Becali a fost testat pentru droguri și alcool și a oferit noi detalii despre incidentul de duminică și despre ce s-a întâmplat la secție.

Gigi Becali a ajuns și la spital în urma accidentului și a făcut mai multe investigații, printre care și un RMN. El susține că s-a ales cu o coastă fisurată și trebuie să poarte corset.

”Eu sunt leu! Dacă-mi rup piciorul, mâna și coastele toate eu târăsc în patru labe! Nu sunt d-ăla care se sperie ușor. Noaptea, când am plecat la mânăstire nu i-am spus lui nevastă-mea că mi-a ieșit coasta fisurată la RMN. Că se supăra…

Dracii mi-au făcut ispită să mă accidentez să nu mă duc la sfințire. Am condus toată noaptea cu coasta ruptă. Eu sunt leu! Leul comandă pădurile și munții până la moarte. Până pun mâinile pe piept eu conduc la volan. Eu stau la volan până mor”, a mai spus omul de afaceri.

Boliul omului de afaceri, de 500.000 de euro, un Rolls-Royce, a fost destul de avariat, iar reparațiile costă cam 100.000 de euro. Însă, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că nu va plăti nimic, chiar dacă pagubele sunt unele semnificative.

„Nu plătesc eu nimic, plătește CASCO. Mașina nu are multe la tablă, da spoilerele alea, roțile, costă mult de tot. O să-l găsească pe camere cred. Mașina mea are camere, dar el a venit în lateral, eu am camere pe față. El a intrat în lateral, nu mi-a ieșit în față”, a spus Gigi Becali, la Digisport.