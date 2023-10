Fotbalist român care a jucat la Milan și Inter se retrage. Scrisoare fără precedent: ”M-am născut talent, dar am murit speranță”

Singurul fotbalist român care a jucat la două dintre echipele cu nume din Europa, AC Milan și Inter Milano, spune adio fotbalului la 33 de ani. Acesta a făcut anunțul printr-o scrisoare fără precedent publicată pe Facebook.

Mijlocașul a trecut de-a lungul timpului pe la Poli Timișoara, Dinamo și Viitorul, dar și pe la echipele de tineret ale celor de la AC Milan și Inter. Millenium Giarmata, ACS Recaș sau CSO Deta Timiș sunt ultimele echipe din CV-ul lui. El și-a anunțat retragerea din fotbal printr-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Cristian Daminuță, cândva o mare speranță a fotbalului românesc, a povestit despre aventura sa în fotbal și prin ce a trecut de-a lungul carierei, amintind de câteva dintre momentele de cotitură din Italia, de la Dinamo sau de la Timișoara.

11.10.2023. Speram să nu ajung niciodată în clipa în care îmi voi anunța retragerea oficială din cariera de fotbalist. M-am născut talent, dar am murit speranță…de ce? Pentru că totul s-a derulat în viața mea pe repede-înainte. (…)

N-am fost ușă de biserică, nu am fost limbist, din contră, am fost topor și m am luptat cu oricine a încercat să-mi fure pâinea de la gură. Unii se încălțau cu fesul și driblau prin cezariană, eu am fost carne de vândut, eram tratat ca un jalon”, a scris Daminuță pe Facebook.