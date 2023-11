Dezastru la Las Vegas, după ce o gaură a apărut pe circuit. F1 a anulat primul antrenament după ce un monpost Ferrari a fost distrus

Doar zece minute a durat prima sesiune de antrenamente a Marelui Premiu de Formula 1 din Las Vegas. Totul a fost oprit din cauza unei găuri care a apărut pe circuit, iar un monopost Ferrari a fost distrus. ”Este inacceptabil”, a spus șeful scuderiei.

Cursa de la Las Vegas a fost intens mediatizată de promotorii Formulei 1, fiind prezentată ca fiind ceva nemaivăzut. Este prima organizată în metropola din statul Nevada după o pauză de 40 de ani. Dar totul s-a năruit chiar la primul antrenament din cauza unei probleme la supapa unui capac de canalizare de pe traseu.

Cea mai avariată a fost mașina lui Carlos Sainz, de la Ferrari, după ce a trecut peste capacul care s-a desprins. Pe lângă Sainz, s-au confruntat cu probleme la bolizii lor și chinezul Guanyu Zhou (Alfa Romeo) şi spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin), precum şi francezul Esteban Ocon, care este nevoit să schimbe şasiul monopostului său Alpine.

Comisarii au inspectat zona și au decis ca antrenamentul să nu fie reluat. Primele impresii au fost că mai multe guri de scurgere ar fi instabile, iar Federația Internațională de Automobilism, FIA, a reacționat imediat.

”În urma inspecției am ajuns la concluzia că a cedat cadrul de beton din jurul unui capac de canalizare. Acum trebuie să verificăm toate celelalte capace de canalizare, ceea ce va dura. Vom discuta cu echipa de ingineri de la circuitul local pentru a estima cât timp va dura și vom reveni cu o actualizare, în caz că vor exista modificări de program”, a anunțat FIA.

Fred Vasseur, directorul Ferrari, a luat foc după acest incident și a reacționat dur. El a spus că repararea monopostului costă o avere, deoarece, ”monococa, motorul, bateria sunt deteriorate complet. Este pur și simplu inacceptabil!”

