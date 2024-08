Cum să-ți scrii CV-ul și scrisoarea de intenție, fără nicio greșeală: așa convingi patronul să te angajeze

De fiecare dată când un job bun apare pe piață, numeroși candidați se îngrămădesc să concureze pentru a-l câștiga. Un element important care-i departajează și care determină decisiv câștigătorul e reprezentat de modul în care sunt redactate atât CV-ul, cât și scrisoarea de intenție.

Dacă dorești să-ți crești semnificativ șansele de angajare și să nu mai auzi la finalul interviurilor celebra replică „te sunăm noi”, atunci trebuie să acorzi o importanță sporită modului în care te prezinți în fața angajatorului tău.

Desigur, trebuie să fii atent să ai o ținută vestimentară adecvată, o atitudine politicoasă și să fii punctual – elemente deosebit de importante la interviu, dar mai important decât atât e să ai redactate ca la carte un CV sau, după caz, acolo unde ți se cere, o scrisoare de intenție.

Cum să scrii corect un CV și o scrisoare de intenție, ca să iei cu brio orice interviu de angajare

Iată, de exemplu, conform Profit.ro, cum arată informațiile ce se regăsesc în profiluri de Top Management și ce nu trebuie să conțină un astfel de CV:

-Date personale (minimale)

-Date de contact Limbile străine

-Educația formală Educația adițională certificată și recunoscută internațional

-Experiența (angajatori, joburi, misiune, activități etc.)

De evitat sau niciodată:

-Linkuri către social media (site propriu, LinkedIn etc.)

-Experiență și activități paralele (ONG-uri, antreprenoriat etc.)

-Competențe tehnice

-Aptitudini și competențe manageriale

-Listă de proiecte, tranzacții, portofoliu etc.

-Achievements Expunere internațională

-Premii, onoruri și decorații, menționări relevante Publicații Memberships, implicare socială, politică, sindicală etc.

-Educația și formarea adițională necertificată (cursuri, cursulețe etc.) – niciodată

-Hobbies – niciodată

Referitor la scrisoarea de intenție, aici trebuie să ții cont de faptul că te caracterizezi în fața angajatorului tău. Trebuie să scrii corect gramatical și să expui motivele pentru care dorești să ocupi acel job, care e plus valoarea pe care o poți aduce pe acea poziție și ce te recomandă pentru a o obține.