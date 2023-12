Cine este cel mai căutat sportiv din istoria Google. Surpriza vine când e vorba de stadioane

Motorul de căutare Google a apărut în anul 1998 și funcționează deja de 25 de ani, iar un fotbalist este pe primul loc în topul celor mai căutati sportivi din istoria acestui motor. L-a devansat nu doar pe Leo Messi, ci și alte nume importante din sport.

Cine este cel mai căutat sportiv din istoria Google

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai mari jucători de fotbal ai tuturor timpurilor. Portughezul deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate în Champions League, cele mai multe goluri marcate pentru o echipă națională, dar și cinci Baloane de Aur câștigate. Datorită performanțelor sale, starul lui Al-Nassr este și un brand foarte puternic.

În aceste condiții, Cristiano Ronaldo este cel mai urmărit sportiv pe rețelele de socializare. Google a anunțat că fotbalistul portughez este și cel mai căutat atlet din istoria sa, depășindu-i pe Leo Messi, LeBron James și Virat Kohli, jucător de cricket. Astfel, Cristiano a apărut de cele mai multe ori în bara utiliaztorilor Google.

La cei 38 de ani ai săi, Cristiano Ronaldo a lăsat Europa la începutul acestui an și s-a transferat în Arabia Saudită, la Al-Nassr, unde încasează un salariu de 200 de milioane de euro pe an. Portughezul a depășit borna a 50 de goluri marcate în 2023. Numai pentru formația de club are 34 de reușite și 12 assisturi, în cele 41 de partide jucate.

Leo Messi vs Cristiano Ronaldo, duel în 2024

Inter Miami, clubul argentinianului Leo Messi, a confirmat disputarea unui meci amical, pe 1 februarie în Arabia Saudită, împotriva formaţiei Al-Nassr, la care evoluează portughezul Cristiano Ronaldo.

Noul duel, poate ultimul, între cele două legende ale fotbalului era anunţat deja, dar nu şi data acestuia, fixată acum pentru 1 februarie, la Riad.

Citește și: Partenerele lui Leo Messi și Cristiano Ronaldo, comparate de americani. Concluzia: una întreținută, alta milionară

Rivalitate dintre Leo Messi și Cristiano Ronaldo este cea mai mare din istoria fotbalului și au dominat acest sport timp de 15 ani, atât pe teren, cât și în afara lui. Au luptat pentru titluri și premii, iar împreună au câștigat 13 Baloane de Aur, opt fiind în palmaresul argentinianului și cinci pentru portughez.

Cei doi s-au înfruntat direct de 37 de ori pe parcursul carierelor lor, 30 dintre dueluri având loc în El Clasico spaniol, în perioada în care argentinianul juca la FC Barcelona, iar portughezul la Real Madrid.

Cel mai căutat stadion de pe Google în 2023

Stadionul Spotify Camp Nou este cea mai căutată arenă de pe Google în 2023. Pe următorul loc în acest top se află stadionul celor de la Real Madrid, Santiago Bernabeu, în care conducerea clubului a investit un miliard de euro. Acest clasament este încheiat de Wembley Stadium, iar pe următoarele locuri se află Tokyo Dome și San Siro, potrivit La Vanguardia.

Citește și: Top 10 cele mai populare stadioane din lume. Doar patru sunt din Europa. Ce arenă e pe primul loc

Stadionul Barcelonei este în reconstrucție, iar catalanii ar urma să se întoarcă pe această arenă în noiembrie 2024, când proiectul va fi finalizat în proporție de 66%. Renovarea Camp Nou va costa 900 de milioane euro și va fi cel mai scump din Europa.

Barcelona și Real Madrid nu se află în top 10 cele mai căutate echipe de pe Google din acest an. Inter Miami, echipa lui Leo Messi este liderul acestui clasamen. Al-Nassr, formația lui Cristiano Ronaldo, se află abia pe locul trei, după Los Angeles Lakers. Manchester City ocupă a patra poziție în această ierarhie, iar locul cinci este deținut de Miami Heat, o echipă de baschet.