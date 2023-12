Cele mai vechi „planuri arhitecturale” din lume: au 9.000 de ani, ce spun arheologii

Arheologii au făcut o descoperire impresionantă, recent, în Arabia Saudită. Ei au găsit o serie e gravuri în piatră cu cele mai vechi planuri arhitecturale cunoscute și care au o vechime de 9.000 de ani.

Aceste structuri au fost denumite zmeiele deșertului de aviatorii din anii 1920, întrucât aceasta este forma pe care par să o aibă, dacă sunt văzute din văzduh.

„Sunt structuri mari, delimitate prin ziduri joase, care au lungimi de mai mulţi kilometri (…) și care duc la un spaţiu deschis de aproximativ un hectar, în care sunt săpate gropi adânci de mai mulţi metri”, a declarat Olivier Barge, arheolog şi cartograf la Laboratorul Archeorient din cadrul Universităţii Lyon-2 din Franţa.

Tehnică sofisticată de vânătoare

Construcţiile de acest fel ar permite „o tehnică de vânătoare sofisticată, animalele fiind mânate în acel spaţiu înainte de a fi direcţionate spre gropile în care erau sacrificate”, a explicat specialistul francez, coautor al studiului publicat în această lună în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), conform g4media.ro.

„Nu am putea să reproducem cu precizie planul unui zmeu, aşa cum este cazul aici”, a spus, de asemenea, arheologul.

„Nu avem nicio idee despre felul în care au reuşit acest lucru”, a adăugat Olivier Barge, cel care a ținut să sublinieze „măiestria mintală în mare măsură subestimată a percepţiei spaţiului”.

Potrivit teoriilor din prezent, arta cartografiei s-ar fi născut mult mai târziu, mai exact „într-o cultură care stăpânea scrierea, cu o tradiţie a arhivelor, integrată în reţele de schimb”, a explicat acelaşi specialist.

Asemenea celei din Mesopotamia, veche de mai bine de 5.000 de ani, sau chiar din Europa din Epoca Bronzului, veche de 4.000 de ani, și aceasta are șanse reale să schimbe tot ceea ce se știa despre istorie.

Descoperirile din Iordania şi Arabia Saudită pun sub semnul întrebării teoriile formulate până acum. Mega-structurile sunt construite într-o topografie complexă, excluzând ideea unui plan iniţial care să fi fost apoi implementat pe teren, informează, de asemenea, g4media.ro.