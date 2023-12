Cel mai dur mesaj după ce Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din națională: ”Mulțumim că ți-ai dat afară colega de cameră, care și-a găsit bagajul pe hol”

Cristina Neagu, cea mai bunp handbalistă a României din ultimul deceniu și jumătate, și-a anunat retragerea de la echipa națională după locul 12 ocupat la Campionatul Mondial. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști și comentatori de handbal de la noi a vorbit despre realizările sporivei, dar a și criticat-o dur pentru unele momente.

Cristina Neagu, desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume, și-a încheiat cariera la echipa națională, alături de care a cucerit două medalii de bronz, una la Campionatul European din 2010 și una la Campionatul Mondial din 2015. Ea a decis să se retragă după ce România a pierdut orice șansă de a se califica la Jocurile Olimpice de la Paris.

Cristina Neagu, în vârstă de 35 de ani, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializre în care a făcut o analiză a ceea ce a trăit la lotul național în cei 17 ani în care a jucat și a spus că este mândră de tot ce a realizat.

”Mulțumesc tuturor colegelor și antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului la echipa națională. Mulțumesc fanilor care au fost mereu alături de mine și de echipă. A fost o mare onoare să fiu căpitanul echipei. Am intrat mereu pe teren cu ambiție, spirit de luptă, am râs, am plâns, de tristețe, de bucurie și am dat de fiecare dată tot ce am avut mai bun.

Sunt mândră de tot ce am realizat și mai ales recunoscătoare pentru toate emoțiile si sentimentele trăite sub tricolor! Drumul cu echipa națională se încheie aici, dar călătoria mea continuă! Hai, România!”, a scris Cristina Neagu, pe Facebook.