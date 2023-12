Ce regret are Cristina Neagu după retragerea de la națională: ”Mi-am imaginat altfel finalul”

Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă a României din ultimul deceniu și jumătate, s-a retras din națională după Campionatul Mondial, după 17 ani petrecuți sub tricolor. După acest moment, jucătoarea de la CSM București a vorbit despre cel mai mare regret al carierei sale.

Cristina Neagu, desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume, și-a încheiat cariera la echipa națională, alături de care a cucerit două medalii de bronz, una la Campionatul European din 2010 și una la Campionatul Mondial din 2015. Ea a decis să se retragă după Campionatul Mondial, încheiat de România pe locul 12.

Jucătoarele antrenate de Florentin Pera au ratat calificarea în sferturile de finală şi, totodată, şi participarea la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Acesta a fost și motivul pentru care Cristina Neagu a decis să se retragă de la echipa națională și a vorbit despre marele regret al carierei sale.

”Cu siguranță că mi-am imaginat altfel finalul. Și nu putem să știm niciodată cum ar fi fost și care ar fi fost rezultatul dacă aș fi fost sănătoasă și într-o formă bună, cum cred că eram înainte de accidentare. Dar sunt împăcată.

Să știi că sunt împăcată, pentru că am făcut tot ce a ținut de mine. Mi-am dorit foarte mult, am încercat, am rămas acolo cu echipa până la final. Am încercat să ajut cu tot ce am putut eu, chiar dacă nu puteam să ajut din teren. Așa a fost să fie. Nu pot să schimb nimic din ce a fost. Mi-aș fi dorit, sigur, să pot să fiu pe teren la toate meciurile, să pot să dau tot ce am mai bun, să ajut echipa să se califice la Turneul Preolimpic, și de acolo să fi încercat calificarea la Jocurile Olimpice.

Nu e niciun secret că mi-aș fi dorit foarte mult să ajung la Paris, am zis-o în multe rânduri. Ar fi fost retragerea perfectă din echipa națională. Dar, dacă așa a fost să fie, eu sunt împăcată cu situația”, a spus Cristina Neagu, pentru lead.ro.