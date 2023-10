Anunțul dimineții despre majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2024, oficial. Toți pensionarii trebuie să știe mecanismul exact

În următoarele luni, pensiile din România vor trece prin mai multe modificări, ca urmare a unei noi legi a pensiilor. Printre altele, va fi vorba de o majorare pe care ar trebui să o vadă pe tichetul de pensie toți pensionarii români.

Noua lege a pensiilor ar trebui să se materializeze înainte de finele lunii noiembrie. În același timp, ar trebui să se finalizeze și efortul de digitalizare a tuturor dosarelor aflate în prezent în plată de către Casa Națională de Pensii Publice. Cea mai așteptată este însă majorarea pensiilor așteptată cu sufletul la gură de către pensionari. În cel mai pesimist caz, aceasta ar trebui să fie de minim 13,8%, după cum a explicat în weekend premierul Marcel Ciolacu.

Citește și: Pensionare la 70 de ani pentru acești români, dacă și-o doresc. Cum ajungi să vrei să devii pensionar atât de târziu în România

Noua legea a pensiilor intră în vigoare din 2024 și vine cu majorări

„Haideți să lămurim un pic lucrurile. România are legi. La anul, conform legii, vom avea o indexare de 13,8%. Este indicele de inflație pe anul trecut.

Știți foarte bine că data trecută, când era prim-ministru domnul Nicolae Ciucă, pentru că inflația în anul curent era mult mai mare, am hotărât să aplicăm același lucru.

Prin două componente one off (sume acordate o singură dată pensionarilor cu pensii mici – n.r.) – astfel am putut constituțional să mărim pensiile mai mici. De la această bază am plecat. În viitoarea lege se regăsește din nou acest fapt că trebuie cu indicele de inflația anual intervenit pe pensii”, a explicat premierul în weekendul care abia s-a încheiat.

Citește și: Legea pensiilor vine la pachet cu recalcularea. Pensionarii ”cu pensiile mai mici vor primi o sumă mai mare”

Majorarea pensiilor se aplică de la 1 ianuarie 2024, dar ar trebui să o știm mai devreme

„Eu cred că până la sfârșitul lunii noiembrie vom trece noua lege a pensiilor prin Parlament. Pe urmă, ea va urma să fie pusă în aplicare de la 1 ianuarie. În ea sunt prevăzute închiderea anumitor inechități. La 1 ianuarie, pensiile toate se măresc cu 13,8%”, a declarat Ciolacu.

Ca referință, noua lege a pensiilor are ca scop principal soluționarea mai multor inechități din sistemul actual de pensii, discrepanțe semnificativ în ceea ce privește sumele plătite între oameni care au activat în condiții similare. „De la 1 ianuarie, toată lumea primeşte la fel. Inechităţile se vor repara prin noua lege a pensiilor e cu totul altceva”, a concluzionat șeful Guvernului, după cum se poate vedea în transmisiunea de pe Facebook de mai jos.