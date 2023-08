A abandonat școala, a fost vânzătoare, dar soarta îi hărăzise lucruri mari. Cum a ajuns românca Lisette Verea actriță la Hollywood

Lisette Verea a fost o actriță de origine română care a reușit, prin forțe proprii și mult șarm să cucerească lumea teatrului și filmului, faima sa ajungând până la Hollywood.

S-a născut pe 2 octombrie 1914, în București, în cadrul unei familii cu șase copii.

La vârsta de 13 ani, tânăra a părăsit școala și s-a angajat ca vânzătoare într-un magazin luxos de pe Calea Victoriei. A rămas fără loc de muncă, dar i s-a făcut o propunere neașteptată de a deveni actriță la Teatrul Colos, iar persoana care a remarcat-o a fost regizorul N. Kanner, unul dintre pionierii teatrelor de revistă din anii ’30.

Ei bine, şi eu voiam să fiu domnişoară şi să mă conducă băieţiii acasă. Iată ceea ce visam eu atunci. Şi eram atât de obraznică încât am mărturisit mamei, tatei nu îndrăzneam, întreg itinerariul gândurilor mele”, declara, în anul 1934, artista Lisette Verea, pentru ziarul Rampa.

Mai mult, Verea a spus, de asemenea, că avea note foarte bune la școală, nu-i plăcea cartea, „însă îmi plăcea să am note bune. Era o simplă chestiune de orgoliu, pentru care nu aveam însă nici un fel de tragere de inimă. Gândurile mele vagabondau spre alte orizonturi”.

În debutul ei pe scenă, a primit un rol minor în spectacolul Nimic nou pe frontul București, creat de N. Kirițescu. Cu toate acestea, dezamăgită de această oportunitate, a renunțat la cariera de actriță.

Cu toate acestea, naviga într-o lume plină de oportunități și, în scurt timp, scriitorul Camil Petrescu a introdus-o în cercul regizorului Soare Z. Soare, care a insistat să se înscrie la Conservator.

În cele din urmă, în toamna anului 1932, i s-a făcut o ofertă de a performa la Teatrul Majestic, urmată de debutul său la Sinaia cu un cuplet special scris pentru ea de N. Kirițescu, intitulat Debutanta, rol care i-a câștigat admirația publicului românesc.

În doi ani, Lisette Verea a devenit o divă a scenei de revistă bucureștene și a fost acceptată în trupa Teatrului Cărăbuș de către Constantin Tănase.

Apreciată în mod deosebit pentru vocea și frumusețea sa, ea a umplut sălile de spectacole în care a jucat, iar printre numele de referință se numără Cărăbușul în splendoare, Festivalul Stroe-Vasilache, La noi la Rio, Cărăbușul cântă, Bucureștiul cântă, Bucureștiul râde, Marea Ducesă de Alhambra, Balul Bucureștilor, Lohengrin, Dunărea albastră, Cărăbuș Expres și Afacerea Kubinsky, iar în 1933 a primit o ofertă de a juca într-un film.

„Aseară am luat masa cu Clark Gable și m-am distrat de minune. E un om admirabil, extrem de comunicativ şi de amuzant. Am ieşit foarte des împreună şi vă mărturisesc sincer: m-am îndrăgostit de el. O, staţi, nu vă speriaţi, îl iubesc numai ca pe un prieten bun”, declara artista româncă.

Iar dacă pe Clark Gable l-a plăcut, nu avea vorbe la fel de frumoase despre Greta Garbo, cea pe care Verea o considera îngâmfată și „de neatins”.

Lisette Verea a murit în data de 27 august 2003, la New York, iar necrologul i-a fost scris de redacția ziarului The New York Times.