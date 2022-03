Și-au cumpărat o insulă iar acum vor să își facă propria țară, cu steag, imn și guvern

Te-ai gândit vreodată să-ți cumperi o insulă și să-ți faci propria țară, cu legile tale, imnul tău, guvernul tău și, poate, drapelul tău?

În cazul în care te-ai gândit, află că astfel de gânduri au avut și alții. Ba mai mult, tot alții au reușit să transforme această dorință în realitate.

Insula Coffee Caye a devenit, în momentul de față, cea mai nou țară minisculă din lume, care are un steag, un imn, dar și un guvern propriu.

Ce-i drept, noua mini-țară nu a fost recunoscută (încă) de comunitatea internațională, însă nu este exclus ca, pe viitor, acest lucru chiar să se întâmple.

Cui i-a venit ideea să transforme mica insulă în țară și când

În urmă cu 15 ani, Gareth Johnson, acum co-fondator al acestei micronațiuni, a decis să cumpere insula Coffee Caye, pentru ca, mai apoi, să o transforme într-o țară în toată regula. Omul de afaceri este, de asemenea, fondatorul unui companii de turism ce are ca specialitate primară destinațiile turistice extreme ca Anhazia, Transnistria sau Nagorno-Karabah.

În 2019, Marshall Mayer anunța că începe strângerea de fonduri „Let’s Buy an Island”, cu ocazia căreia s-au strâns 250.000 de dolari, ca mai apoi, din acești bani, să fie cumpărată o insulă nelocuită de 1,2 hectare, din apropierea insulelor Belize, cu numele de Coffee Caye.

„Când Gareth a venit prima dată cu ideea asta la mine, m-am gândit că nu va deveni niciodată realitate. Dar apoi mi-a explicat cât ar costa, de fapt, o insulă, şi am realizat că în unele părţi ale lumii achiziţionarea unei insule ar putea fi de fapt ceva real, mai ales dacă ne-am pune banii laolaltă”, a mai spus Marshall Mayer.

„Cine nu a visat să îşi întemeieze propria ţară? Mai ales într-o lume post-Trump, post-Brexit, post-COVID. Dacă un grup de oameni obişnuiţi pot face asta să funcţioneze, poate vom reuşi să schimbăm ceva în bine”, a completat el, conform CNN.

În consecință, principatul Islandiei are deja un imn, un guvern, dar și un steag. În plus, în momentul de față, are și aproximativ 100 de investitori.

De menționat că noua micronațiune nu are, însă, o armată.