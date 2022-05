România va lua fața țărilor puternice și bogate ale UE: politicienii noștri sunt pe cai mari la Bruxelles

Țara noastră are șansa de a deveni un important producător regional de cipuri, exact ca marile economii europene sau poate chiar peste acestea, dacă planurile autorităților de la București se vor materializa. Politicienii noștri deja se află în discuții avansate cu oficialitățile de la Bruxelles, iar lucrurile par să meargă pe drumul cel bun.

Industriile globale se confruntă, de luni bune, cu o criză acută de semiconductori, pe fondul închiderii mai multor centre din China, ca urmare a restricțiilor pandemice și a perturbării lanțurilor internaționale de aprovizionare, din cauza cererii explozive.

Lipsa de cipuri este de așteptat să dureze cel puțin până în 2024, potrivit CEO-ului Intel, Pat Gelsinger.

Producătorii de mașini, furnizorii de servicii medicale, operatorii de telecomunicații și alții au fost afectați de deficitul global de cipuri și blocajele lanțului de aprovizionare.

În aceste condiții, orice producător nou apărut, cum am fi noi, ar avea șanse la o cotă de piață importantă și astfel am putea aproviziona industriile noastre, dar am putea face și export de cipuri, ceea ce ne-ar aduce beneficii financiare pe termen lung.

Marele anunț vine de la Guvern

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a afirmat marţi că au loc discuţii cu comisarul european, Thierry Breton, în vederea identificării și atragerii unor mari producători de semiconductori.