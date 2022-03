Refugiații care s-au întors în Ucraina, crezând că, ajunși în România, vor fi băgați în lagăre de concentrare

Numărul refugiaților veniți din Ucraina, în țara noastră, este în scădere, în momentul de față, comparativ cu primele zile de război. Există o explicație pentru acest fenomen.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a justificat, într-o oarecare măsură, care ar fi motivul pentru care unii refugiați refuză să rămână în România. Potrivit declarațiilor oficialului, o parte dintre ucrainenii care încearcă să se salveze din calea războiului pe care Rusia l-a intentat împotriva țării lor, fac cale întoarsă, înapoi în Ucraina, de teamă să nu fie băgați în lagăre de concentrare.

„De exemplu, am văzut printre ei, și-aicea am înțeles că din Rusia vine această propagandă: vedeți că vă bagă în lagăre. Și corturile acelea pe care le-ați văzut îs călduțe, toți vii de-acasă șocați, ai un sentiment, mai ales că a fost zăpadă pe el, n-a fost foarte plăcut. Când ajung în tabără zic: A, ne-au băgat în lagăr. Am vorbit cu jandarmii, cu polițiștii de frontieră: Oameni buni, explicați-le mai calm că trebuie să stai câteva ore, pentru că n-ai acte”, se arată într-o declarație publicată de Mediafax.

Propaganda rusă s-a infiltrat până și printre refugiații din Ucraina

În mod evident, vorbim despre un efect al propagandei ruse, bine pusă la punct și de această dată. Conform acestor tentative de fake news, care au ajuns inclusiv la urechile unor refugiați, pe oameni i-ar fi așteptat, în România, lagărele de concentrare. Propaganda de față face parte dintr-un plan mai amplu al Rusiei de a sugera că actuala conducere a Ucrainei (Volodimir Zelenski n.r.), împreună cu toate statele aliate, inclusiv România, ar avea convingeri naziste.

Mai mult, Kremlinul și-a motivat invazia în Ucraina, sugerând că, în realitate, nu ar fi vorba despre un atac malițios, ci despre o misiune de salvare, sau așa cum s-a vehiculat, despre o „denazificare” a regiunii.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a informat că, cursul zilei de ieri, pe teritoriul țării noastr au intrat 71.121 de persoane, dintre care 16.348 cetăţeni ucraineni, în scădere cu 22,1% faţă de ziua anterioară.