Reacție dură din partea Kremlinului, după ce Biden a vorbit despre un proces pentru crime de război împotriva lui Putin

Kremlinul reacționează dur la declarațiile președintelui american, Joe Biden, care a cerut deschiderea unui proces pentru crime de război împotriva preşedintelui rus, Vladimir Putin. Rusia, prin vocea purtătorului de cuvânt, Dmitri Peskov, a spus că „insultele personale sunt inacceptabile și rușinoase“. Luni, Biden l-a numit pe Putin „brutal“ și „criminal de război“. Mai multe detalii, în continuare.

Kremlinul a reacționat la declarațiile președintelui SUA, Joe Biden, care a cerut deschiderea unui proces pentru crime de război împotriva preşedintelui rus, Vladimir Putin. În plus, liderul american a anunțat că va solicita impunerea unor noi sancțiuni suplimentare ca urmare a atrocităților din Ucraina.

„Poate vă amintiți că am fost criticat pentru că l-am numit pe Vladimir Putin criminal de război. Am văzut ce s-a întâmplat la Bucha. Este un criminal de război. Trebuie să strângem dovezi, astfel încât să putem avea un process pentru crime de război. Trebuie să trimitem în continuare Ucrainei armele de care are nevoie pentru a lupta“, a spus Biden.