România, pe plus: cum a ajuns țara noastră să crească în pandemie, din ce punct de vedere

Românii au multe motive de care să le fie rușine, iar sărăcia lucie din mediul rural este doar unul dintre exemple, evoluția pandemiei este, de asemenea, vina noastră. Cu toate acestea, țara noastră are și părți bune.

Dacă vrei să o percepi ca pe o victorie, România a crescut o poziție în clasamentul celor mai valoroase branduri de țară. Acum, se află pe locul 48 în clasamentul Nation Brands 2021, realizat de Brand Finance. Dincolo de locul ocupat, din acest punct de vedere, valoarea brandului României a crescut cu 11% în ultimul an, până la 178 de miliarde de dolari. Tot ca o parte bună, ritmul de creștere depășește avansul mediu de 7% consemnat la nivel global.

România, brandul de țară și motivul de bucurie

„Creșterea de 11% a valorii brandului național este o veste bună, însă [valoarea brandului] este încă departe de nivelul pre-pandemic de 216 miliarde de dolari înregistrat în clasamentul Brand Finance Nation Brands din 2019. România a obținut un scor bun inițial, iar economia și-a revenit rapid, însă eșecurile recente în gestionarea haosului creat de pandemie și a campaniei de vaccinare, agravate de o criză guvernamentală, vor necesita o voință politică puternică pentru a menține lucrurile pe drumul cel bun”, a comentat Mihai Bogdan, Managing Director Brand Finance România.

În ceea ce privește principalele motive pentru care țara noastră a crescut în clasamentul cu pricina, lista include economia românească ce pare să fi rezistat ”relativ bine” pe parcursul pandemiei, evitând o recesiune severă. În plus, datorită migrației către online a unui număr record de domenii și servicii, domeniul IT s-a bucurat de o creștere robustă pentru sectorul IT local.

“Microsoft a continuat să își extindă amprenta în țară, în urma preluării unui centru de dezvoltare puternic de la compania finlandeză de software Movial. Potrivit cercetării noastre, România a obținut rezultate deosebit de bune în ceea ce privește investițiile în afaceri și comerț, precum și în media și comunicare. Investițiile publice ar trebui să fie stimulate în continuare de o creștere a proiectelor finanțate de UE în anul următor”, se arată în raport.

La nivel global, valoarea totală a celor mai mari 100 de branduri de țară a crescut cu 7% din 2020, până la 90.800 miliarde de dolari. Din păcate, pentru că pandemie își va face mult timp de acum înainte resimțite efectele, rămâne sub valoarea de 98.000 miliarde de dolari atinsă în 2019.

În ceea ce privește actualul top 10, în ordine, țările care fac legea global sunt următoarele: SUA, China, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franța, India, Canada, Italia și Coreea de Sud.