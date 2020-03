Singurul film care a prevestit epidemia, în detaliu, din nou în top: ce se întâmplă în Cotagion

Fără să fie despre zombi sau apocalipsă, Contagion al lui Steven Soderbergh ar putea fi singurul film care a prezis cu precizie efectele coronavirus.

Au trecut deja nouă ani de la lansarea Contagion în cinematografe. Cu toate acestea, pelicula este din nou în topul platformelor de streaming și în cazul magazinelor de conținut digital. Mai mulți experți sunt de părere că prezintă realistic apariția și extinderea unei pandemii mondiale similare cu cea pe care o întâmpină acum planeta.

Premiera filmului „Contagion” a avut loc în 2011, însă în contextul apariţiei coronavirsului Covid-19, care a îmbolnăvit peste 110.000 de persoane şi a provocat aproape 4.000 de decese în toată lumea, acesta a revenit în atenţia publicului. La nouă ani de la apariţie, reuşeşte să ajungă din nou în topuri vânzărilor de pe internet.

Contagion a început să facă din nou valuri online încă din luna ianuarie a acestui an. La momentul respectiv, s-a numărat printre cele mai descărcate filme de pe magazinul virtual iTunes, alături de pelicule precum Joker sau Once upon a time in.. Hollywood.

Conform BuzzFeed News, anul trecut, în luna decembrie, în topul producătorului Warner Bros, filmul „Contagion” se afla de abia pe locul 270 în topul celor mai vizionate filme. Astăzi, filmul lui Steven Soderberg este pe locul secund.

Distribuția filmului include mai mulți actori de top, precum Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne sau Marion Cotillard. Ca referință, Soderberg este renumit pentru talentul său de a aduce mai multe nume mari sub aceeași umbrelă, el fiind responsabil și de seria Oceans˜s 11.

Chiar și după atâția ani de la lansare, Soderberg este mândru de realizarea sa și de nivelul de realism pe care a reușit să-l aducă ”pe sitclă”. Producătorul Michael Shamberg a declarat pentru BuzzFeed că s-a lucrat foarte mult ca filmul să fie cât mai realist, au fost consultaţi numeroşi specialişti, iar filmul a fost apreciat la vremea aceea chiar şi de lumea ştiinţifică.