Poate cel mai mare mister al științei: ce e materia întunecată și de ce există

Materia întunecată poate fi un mister chiar mai mare decât se credea anterior. Se crede că materia întunecată reprezintă un procent semnificativ din masa universului – totuși este aproape imposibil de studiat, darămite de observat.

Fizicienii au fost nevoiți să recurgă la studierea modului în care materia întunecată îndoaie lumina între surse îndepărtate, cum ar fi o galaxie și observatorul, efect numit „lentilă gravitațională”. Astfel, cu cât concentrația de materie întunecată este mai mare, cu atât efectul este mai pronunțat.

Cu alte cuvinte, ne lipsește un ingredient cheie

Dar când o echipă de cercetători europeni a analizat datele de la telescopul spațial Hubble și de la telescopul Southern Observatory’s Very Large, au descoperit că efectul de lentilă gravitațională din jurul structurilor masive numite „grupuri de galaxii” a fost de zece ori mai puternic decât s-a prevăzut prin simulări.

„Am făcut o mulțime de testări ale datelor din acest studiu și suntem siguri că această nepotrivire indică faptul că un anumit ingredient fizic lipsește fie din simulări, fie din înțelegerea noastră despre natura materiei întunecate”, a spus Massimo Meneghetti, din INAF-Observatory of Astrophysics and Space Science of Bologna din Italia și autor principal al unei lucrări despre cercetările publicate în revista Science, într-o declarație a ESA.

„O posibilă origine a acestei discrepanțe este că este probabil să ne lipsească unele elemente fizice cheie în simulări”, a spus Meneghetti într-un comunicat al NASA. Pentru a-și desfășura cercetările, echipa lui Meneghetti a produs o „hartă a materiei întunecate” folosind observații dintr-un eșantion de trei grupuri de galaxii masive.

Așadar, ei au descoperit ceva neașteptat: imagini la scară mai mică cuibărite în distorsiuni mai mari ale lentilelor, în nucleul fiecărui grup de galaxii. Cu alte cuvinte, efectul de lentilă gravitațională a fost semnificativ, făcându-i să creadă că au dat peste concentrații dense de materie întunecată.

Discrepanța evidențiază cât de puțin știm despre lucrurile misterioase care par să alcătuiască majoritatea universului cunoscut.