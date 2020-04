5 jocuri memorabile pe Sony PlayStation 4 pe care nu le găsești pe alte console

În urmă cu câțiva ani, de ziua mea, mi-am cumpărat un PlayStation 4 Pro. În vremurile astea mai tulburi, sunt mai convins ca niciodată că a fost cea mai bună alegere datorită jocurilor exclusive de aventură.

De vreo două decenii, de la apariția primul PlayStation, a devenit evident pentru orice pasionat de gaming că lupta între console se duce pe exclusivități. Nimeni nu ia decizia achiziției unei console pornind de la FIFA, Call of Duty, Battlefield sau Assassin’s Creed. Le găsești peste tot, inclusiv pe PC. Cea mai bună consolă pentru tine este cea pe care ți-o cumperi având în vedere titlurile pe care nu le găsești în altă parte.

Din această perspectivă, îmi dau seama că părerile sunt împărțite, dar cei de la Sony au făcut o treabă exemplară. Nu știu câți bani au băgat în exclusivități sau în studiourile din spatele lor, dar în mod autentic, nu înțeleg de ce ți-ai lua un Xbox, mai ales dacă ai o afinitate pentru jocurile de aventură.

Când fratele meu mi-a făcut cadou un PlayStation 2 și am descoperit God of War, am fost convins că nu mi-aș mai lua altă consolă. Datorită acestei francize, mi-am luat PSP, PS3 și, în urmă cu doi ani, PS4 Pro. God of War nu există pe nicio altă consolă, iar grafica acestei francize a fost dintotdeauna surprinzător de spectaculoasă.

Dincolo de afinitățile mele personale, dacă tot ești nevoit să stai acasă în această perioadă, m-am gândit să-ți atrag atenția asupra câtorva titluri exclusive pentru consola Sony. Totodată, e bine să știi că în PlayStation Store ai acum o campanie de reduceri de primăvară. Ai jocuri sub 91 de lei, dar și reduceri masive la titluri deja populare, cum ar fi FIFA20, STAR WARS Jedi: Fallen Order sau Mortal Kombat 11 și Grand Theft Auto V într-un bundle premium.

Până să-ți completezi colecția cu titlurile listate cu preț redus, să-ți prezint lista mea cu recomandări de jocuri memorabile pe PS4.

5. The Last of Us (Remastered)

The Last of Us este o creație a celor de la Naughty Dog pe care mulți o consideră cel mai bun joc din toate timpurile. Este vechi, fiind lansat în variantă originală pe PlayStation 3, dar versiunea Remastered aduce în actualitate din punct de vedere grafic una dintre cele mai fascinante aventuri post-apocaliptice pe care ai văzut-o vreodată într-un joc video. Este spectaculos și e pasul firesc să te pregătești pentru The Last of Us II a cărui dată de lansare urmează să fie comunicată.

4. Uncharted 4

Unul dintre cele mai reușite jocuri din serie și, cu siguranță, cel mai arătos, Uncharted 4 încheie povestea lui Nathan Drake în cel mai frumos mod cu putință. Un fel de Indiana Jones al vremurilor noastre, Drake a făcut o treabă spectaculoasă în întreaga serie, cu ajutorul minților creative de la Naughty Dog. Sunt scene în care îți vine să te oprești doar pentru a admira decorul, pentru a te uita cum plouă sau pentru a te uita la un cut scene care te face să te simți de parcă ești eroul propriul film de la Hollywood.

Bine de știut – luna aceasta, Uncharted 4: A Thief’s End este gratuit cu PlayStation Plus.

3. Horizon Zero Dawn

Din premisă, nu prea avem cum să fie un joc foarte bun. Acțiunea se petrece în viitor și tragi cu arcul în dinozauri robotici. În prima fază, a generat mulți fani doar din prisma graficii spectaculoase. Când a ajuns însă să fie lansat, a devenit evident de ce Sony a folosit Horizon Zero Dawn pentru a justifica investiția într-un PS4 Pro.

Dincolo de grafica impresionantă, scenariul este cel care o să te țină ancorat zeci de ore cu controllerul în mână. Această poveste SF originală are multe elemente în favoarea ei și te face să revii. E posibil să fie disponibil și pe PC, cândva în viitor, dar deocamdată îl ai doar pe PS4.

2. Spider-Man

La prima vedere, ai fi crezut că o manifestare a poveștii lui Spider-Man într-un joc de console este destinată în mod exclusiv fanilor Marvel. Din primul trailer, părea încă un proiect menit să ducă profitabilitatea benzilor desenate pe noi culmi. Deși bifează și aceste aspecte, Spider-Man trebuie jucat de către orice pasionat al jocurilor de tip open-world, în care ai o libertate fascinantă de mișcare.

Povestea spusă aici este una originală, nu are legătură cu vreun film din ultimul deceniu și nici nu încearcă să-ți „vândă” o viitoare ecranizare. Acesta este un joc de sine stătător care îți arată ce se poate face pe PlayStation când ai mult timp la dispoziție din poziția de dezvoltator, iar banii nu sunt o problemă. Și-au dorit mulți ca acesta să fie un succes, iar când vei intra în piele persoanjului îți vei da seama că niciodată nu te-ai simțit atât de bine ca super erou.

1. God of War

Motivul pentru care eu personal mi-am luat un PS4 Pro și poate cel mai bun argument că nu merită să aștepți PlayStation 5 pentru a-ți testa televizorul 4K este God of War. În teorie, face parte dintr-o franciză începută cu mulți ani în urmă.

În practică, ce se întâmplă în noul GoW este atât de diferit de ce ai experimentat în trecut, încât se justifică din plin eliminarea numărului de la capăt. Nu trebuie să te fi jucat niciun joc din serie ca să-l apreciezi pe ăsta, eventual, doar pentru a-l aprecia mai mult.

Când am văzut primele trailere și au apărut referințe la mitologia nordică, după două decenii de mitologie greacă, m-am gândit că are toate ingredientele pentru un eșec. După 10 minute de joc însă începi să-ți dai seama că ultimul God of War este ca un puzzle complex în care fiecare piesă îți aduce o bucurie imensă când o pui pe tablă.

Sunt multe argumente pentru a-l considera cel mai bun joc creat pentru PlayStation 4, iar acesta este motivul pentru care l-am pus pe prima poziție în acest articol cu cele mai lungi jocuri de PS4 pe care nu le găsești pe alte console.