Decizia care strică planurile Dacia: ce se întâmplă cu mașina electrică?

Renault a anunțat că va prezenta Dacia electrică la salonul auto din Geneva. Doar că acel plan, pe ultima sută de metri, a fost dat peste cap. Decizia vine de la guvernul din Elveția și nu poate fi schimbată.

Cu aproape două săptămâni până la salonul auto de la Geneva, Renault a anunțat că Dacia electrică e programată pentru vânzare în 2021 – 2022. Eventual, lansare oficială în 2021, în toamnă, și vânzare oficială în 2022. La Geneva ar fi trebuit să prezinte, în premieră, mașina. Până acum e cunoscută doar sub numele Urban City.

Planul acela nu mai stă acum în picioare. Guvernul elvețian a anunțat că salonul auto e anulat. Totodată, interzice toate evenimentele cu mai mult de 1.000 de participanți. Decizia vine pe fondul epidemiei de coronavirus, care a lovit puternic Italia. Interdicția va fi activă până pe 15 martie.

„Regretăm această situație, dar sănătatea tuturor participanților este prioritatea noastră și a tuturor expozanților. Acesta e un caz de forță majoră și o pierdere masivă pentru producătorii care au investit considerabil în prezența lor la Geneva. Oricum, suntem încrezători că vor înțelege decizia aceasta.”

Maurice Turrettini, președintele organizației care se ocupă de salonul din Geneva

Dacia electrică, posibil prezentată online

Salonul auto din Geneva are soarta MWC. În urma deciziei GSMA, câteva companii au ales să aibă conferințe online ca să-și prezinte produsele. Deocamdată, despre Dacia electrică nu avem prea multe detalii. Eventual, va fi bazată pe modelul Renault K-ZE și un preț de sub 20.000 de euro.

Până atunci, te poți preocupa de un model nou de la Citroen. E o mașină mică, pentru mediul urban, care poate fi condusă fără permis. Are o lungime de 2,41 metri, o lățime de 1,39 metri și o înălțime de 1,52 metri. Concurează atât cu mașini ieftine, ca Dacia, cât și cu scutere. Mașina poate transporta lejer două persoane și e 100% electrică. Motorul are 8 CP și o viteză maximă de 45 km/h. Astfel, în Europa, poate fi condusă încă de la 16 ani, fără permis de conducere.