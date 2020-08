Dacia Duster fenomen: așa ceva nu s-a mai văzut pe străzi. Până și șoferii de BMW întorc capul

Dacia Duster are mare succes, dar are și-o trecere fenomenală la cei care vor s-o transforme în ceva și mai tare. Așa cum e cazul de față, cu un proiect senzațional pe care Renault ar trebui să-l ia în calcul.

De Duster Pick-up am zis deja că ar fi o lovitură pentru Dacia. Deocamdată a fost produs în serie limitată și pentru anumite companii, dar n-a ieșit de pe linia de producție oficială. Mai nou, un proiect ar putea da idei celor de la Renault și Dacia. E vorba de un Duster decapotabil.

În cazul de față, un service auto independent a transformat o Dacia Duster într-o mașină cabrio coupe. Și arată excepțional. E agresivă, modernă și gata să-ți fac verile și călătoriile mult mai interesante. Automobilul a primit denumirea „Duster Summer”.

Cum s-a ajuns de la Duster la o Dacia de vis?

Ce vezi în imaginile de aici e o transformare care a durat patru luni. Duster Summer iese în evidență nu doar prin modificările aduse caroseriei, ci și prin finisajele interioare, lucrate cu atenție de către echipa AutoK9, după cum notează Bihon.

Totodată, scaunele și bordul de pe Dacia Duster originală au fost înlocuite și retapițate cu piele albă. După cum vezi, mașina arată ca una premium pe care ai vrea s-o dai câteva ture.

Podeaua e decorată în stil nautic, iar acoperișul obișnuit a fost eliminat cu totul. Dar ține cont că modificările aduse caroseriei au presupus o investiție de peste 30.000 de euro. Da, nu e chiar ieftin să faci așa ceva. Ba chiar e dublu față de cât costă un Duster nou.

„În spatele acestei lucrări stau foarte multe ore de lucru, dar și de cercetare. Scopul nostru, al echipei AutoK9, a fost acela de a face acest prototip fără să influențăm performanțele mașinii. Ne-am dorit ca modificările aduse caroseriei să potențeze și nu să ascundă formele originale ale Dacia Duster. Astfel, ne-am găsit deseori în postura de a căuta soluții și de a încerca mai multe variante, până le-am identificat pe cele potrivite”, a declarat Eugen Lungu, director general AutoK9.