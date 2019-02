Cel mai puternic Samsung Galaxy S10 va avea un preț imens

Samsung Galaxy S10 va fi disponibil în cel puțin trei versiuni. Mai mult, un model va avea o memorie RAM imensă. Acum, prețul e dezvăluit într-o nouă informație neoficială.

La începutul lunii februarie am aflat că vor fi cele trei versiuni de Samsung Galaxy S10: Galaxy S10 E, un fel de model Lite pentru serie, Galaxy S10 standard și Galaxy S10 Plus. Dintre toate, evident, Samsung Galaxy S10 Plus ar avea cel mai mare preț.

Pe Samsung Galaxy S10 Plus, compania ar folosi și un material nou: ceramică. Ar fi doar o singură versiune așa, dar oricum e un pas înainte de la sticlă. Astfel, despre această versiune am aflat acum și prețul.

Un Samsung Galaxy S10 Plus cu spate din ceramică, 12 GB memorie RAM și 1 TB de stocare ajunge lejer la 1.500 de euro. Asta, în lei, înseamnă un preț pentru România de circa 7.100.

Informația a fost publicată de Evan Blass, una dintre cele mai de încredere surse în ceea ce privește detaliile despre telefoane nelansate. Până acum, el a publicat și numeroase imagini cu noile telefoane Samsung. Totodată, Samsung Galaxy S10 ar fi disponibil și într-o versiune cu spate alb din ceramică. Până acum se știa doar de-o versiune neagră.

Cu câteva zile înainte de prezentarea oficială, Samsung Galaxy S10 a trecut și prin două teste de performanță. Astfel, în GeekBench, Galaxy S10 a înregistrat un scor de 4.450 per nucleu și 9.753 în multi-core. Telefonul folosește un procesor cu opt nuclee produs de Samsung – Exynos 9820, adică versiunea care va ajunge în România.

În AnTuTu, Galaxy S10 cu 12 GB memorie RAM și 1 TB de stocare (cel de mai sus, deci), cu același procesor Exynos 9820, a înregistrat un scor de 326.185. La începutul anului, chinezii aveau un telefon cu 320.000 de puncte, iar Huawei Mate 20 Pro avea 309.000. Astfel, Samsung Galaxy S10 vine la timp să fie lider, o vreme.

Mai multe informații despre Samsung Galaxy S10