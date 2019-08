Groenlanda se topește rapid. Cât de rău arată lucrurile din spațiu FOTO

Efectele negative schimbărilor climatice și cele ale încălzirii globale sunt nenumărate, iar acum acestea se pot observa și din spațiu.

Probabil ai observat și tu că vremea a luat-o razna în ultima vreme, însă temperaturile ridicate nu sunt singura problemă.

Stratul de gheață din Groenlanda se topește extrem de rapid. Groenlanda a pierdut 11 gigatone de gheață într-o singură zi, pe data de 1 august, iar acest proces este unul atât de drastic încât poate fi observat din spațiu. Ca să-ți dai seama mai bine de magnitudinea situației, o singură gigatonă de apă ar putea umple aproximativ 400.000 de bazine olimpice.

Cu ajutorul sateliților săi, NASA urmărește situația din Groenlanda din spațiu. Astfel, agenția spațială a ajuns la concluzia că miliarde de tone de apă topită de la acești ghețari a ajuns în Oceanul Atlantic de-a lungul lunii. Acest lucru a contribuit la o creștere semnificativă a nivelului mării.

Această imagine, surprinsă de satelitul Landsat 8, arată un adevărat lac format la marginea calotei glaciare din apa topită de la ghețari.

Nici de la nivelul Pământului lucrurile nu stau mai bine:

This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it’s 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj

— Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) August 1, 2019