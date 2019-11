Apple se duce la vale, dar pentru Tim Cook nu-i motiv de panică

Apple și-a publicat rezultatele financiare din trimestrul al treilea al acestui an și rezultatele nu sunt deloc bune. Totuși, Tim Cook dă asigurări că lucrurile nu sunt atât de rele pe cât par.

În trimestrul trei al anului, Apple a raportat rezultate sub așteptări. Vânzările iPhone s-au prăbușit cu 10 procente față de perioada similară a anului trecut, iar divizia de smartphone a încasat doar 33,4 miliarde de dolari.

Profitul a fost de doar 13,7 miliarde de dolari, în scădere cu 3% prin raportare an la an. Profitul și încasările americanilor pe parcursul întregului an financiar au scăzut pentru prima dată din 2016 încoace.

Totuși, Tim Cook dă asigurări că are situația sub control. El susține că afacerea își va reveni datorită lansării noii generații de iPhone 11, care a avut loc în luna septembrie. Anul s-ar putea încheia bine pentru Apple, a încercat șeful companiei să-i liniștească pe investitori. De regulă, ultimul trimestru al anului este cel mai bun pentru Apple. Vine după lansarea iPhone 11 și prinde și perioada sărbătorilor când, de regulă, vânzările explodează.

Profitul Apple e în scădere, dar Tim Cook e optimist

Tim Cook susține că vânzările Apple au scăzut pentru că toată lumea aștepta, de fapt, lansarea noilor modele. Care a venit în luna septembrie, așadar ultima lună a trimestrului pentru care s-au raportat rezultatele.

Șeful Apple a dat ca exemplu alte divizii care s-au descurcat bine, cum ar fi cea a accesoriilor: căștile și ceasurile inteligente se bucură încă de succes, iar vânzările au crescut cu peste 50%. De asemenea, zona de servicii – magazinul de aplicații și Apple Pay – a înregistrat o creștere a veniturilor cu 18% prin raportare an la an.

Telefoanele Apple rămân o sursă importantă de venituri pentru companie, dar Tim Cook caută să se extindă și să nu mai depindă atât de tare de această zonă. Mai ales că vânzările în China, piață care aduce aproximativ 20% din veniturile Apple, au scăzut cu aproape 3%.

E motivul pentru care americanii se duc spre zona de streaming video, prin Apple TV+.