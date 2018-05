Speakeri de la companii ca eBay, IBM și Techcrunch vin la Techsylvania

Techsylvania aduce în premieră în România, în cadrul conferințelor dedicate tehnologiei, un concept nou: evenimentele satelit. A cincea ediție depășește astfel limitele unei locații centrale și se extinde în tot orașul transformându-l într-un adevărat hub al tehnologiei viitorului.

Organizate în mai multe puncte cheie din Cluj-Napoca acestea le propun participanțiilor să testez limitele realității virtuale din birourile Betfair Development România, cel mai spectaculos sediu de companie din ţără sau din inima unei platforme virtuale, unice în țară, amenajată într-un complex de roboterapie şi psihoterapie.

Inovația în sistemul medical este un subiect aflat pe buzele a mii de developeri din toată lumea, iar cei mai curioși dintre ei vor putea să dezbată viitorul acestui domeniu în cadrul unui BBQ cu experți din Canada și România.

Xuan Jin, Senior Evangelist al Alibaba Cloud International, parte a gigantului chinezesc va explica cum este folosită inteligența artificială în programele companiei, iar participanții pasionați de monedele virtuale pot să descopere chiar și legătura din criptomonede și tehnologia blockchain în cadrul unui astfel de eveniment satelit.

Poveștile de succes ale antreprenorilor sunt o inspirație, dar eșecurile? Cei mai curioși dintre ei pot să afle răspunsul la astfel de întrebări în cadrul unui altfel de eveniment satelit: o seară dedicată experiențelor eșuate povestite chiar de cei care au trecut prin ele.

Culisele Succesului cu Howard Newton, directorul laboratorului de specialitate de la MIT

HealthTech in 2018 – Cum se transformă domeniul medical cu ajutorul inovaţiei în tehnologie

AI startups – Provocări ale inteligenţei artificale în crearea unui start-up

Pregătiți-vă pentru o altfel de experiență în cadrul unuia dintre cele mai influente evenimente de tehnologie din Estul Europei. Înscrieți-vă gratuit la cât mai multe evenimente satelit pentru o experiență unică în cele patru zile ale Techsylvania.

În iunie, la Cluj-Napoca vor ajunge lideri și profesioniști din domeniul IT de la companii de top precum eBay, IBM, Slack sau Techcrunch. Japjit Tulsi, Vice President Engineering al eBay conduce echipa care dezvoltă asistentul de vânzări bazat pe inteligență artificială, ShopBot. Cu o experiență de 20 de ani, Japjit Tulsi este un veteran al Silicon Valley și a lucrat atât la Microsoft, cât și la Google.

Cei peste 2.000 de participanți vor avea șansa să îl asculte și pe Sonny Vu, fondatorul companiei Misfit care a vândut una dintre primele companii producătoare de brățări fitness gigantului Fossil pentru 260 de milioane de dolari. Printre cei care vor urca pe scena Techsylvania se afla și investitorul israelian Yossi Vardi considerat a fi “părintele” ecosistemului de technologie din Israel. Investitorul principal al primului serviciu de mesagerie online din lune, ICQ, Yossi Vardi a pus bazele a peste 80 de startupuri din domeniul technologiei. Cele mai multe dintre ele au fost achiziționate de companii precum Microsoft, Cisco sau Yahoo.

Despre toți aceștia și companiile lor a scris cel puțin o dată în celebrul blog dedicat technologiei, Techcrunch un alt speaker al Techsylvania 2018, John Biggs. Acesta este și autorul cărți considerate a fi cel mai bun ghid pentru blogging, “Bloggers Boot Camp”.

A 5-a ediția a Techsylvania va avea loc în între 9 și 12 iunie la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, România.

Biletele se pot cumpăra online de pe www.techsylvania.co. Până în 1 iunie puteți beneficia de prețul de €79 pentru biletul Builder și €149 pentru acces VIP.

Această ediție nu ar fi putut avea loc fără sprijinul partenerilor care susțin Techsylvania și își doresc să dezvolte comunitatea pasionată de tehnologie a Europei de Est. Aceștia contribuie activ la creșterea comunității IT pe plan local, dar și internațional.

BT şi Crossover sunt cei doi parteneri principali ai Techsylvania 2018.

Banca Transilvania susține oamenii întreprinzători, startup-urile locale şi ideile care fac diferența. Pentru BT, digitalizarea înseamnă mobilitate, economie de timp şi gestionarea personală a banilor.

Mii de parteneri ai companiei de origine americană, Crossover contribuie la dezvoltarea unor solutii IT, în comunități din România, Polonia, Turcia, Rusia, dar și din jurul lumii, însumând peste 100 de țări.

Lista susținătorilor inovației și tehnologiei prezenţi în cadrul Techsylvania continuă cu: Betfair Romania Development, Bosch, BMW Group Romania, Connatix, E.ON, Accenture, Laurentiu, Laurentiu si Asociatii, Pitech Plus & Rodeapps, Arobs Transilvania Software, Auchan Retail Romania, Telenav, Metro Systems, OMV Petrom, Halcyon Mobile, iQuest, Riverbed, Modus Create, IBM, ComplyAdvantage, Macadamian, HERE, Dual IT, Take Off Labs, Tapptitude, Ambrosus, Ness Technologies, All View, Ambrosus, ThatDevSpace, Wolfpack Digital, Lisam Systems, Ambasada Republicii Polone în România.