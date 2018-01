Creatorul Warcraft aduce pe Netflix un SF numai bun de urmărit

Dacă mai aveai vreun dubiu că ar trebui să te abonezi la Netflix, Mute ar trebui să te motiveze. SF-ul lui Duncan Jones va avea premiera în curând.

Cei de la Netflix au deja vreo șase ani de când au început să facă investiții masive în conținut original exclusiv. Totul a început cu House of Cards și Orange is the New Black. Între timp, listei s-au adăugat Sense8, Fuller House, o serie aparent infinită de show-uri de stand-up comedy și câteva mini serii. După ce și-au creat o colecție destul de generoasă de filme și seriale pentru toată lumea, 2018 se pare că va fi anul nișelor.

Numărul de abonați al Netflix continuă să crească într-un ritm surprinzător, în fiecare colț al mapamondului. Cei care continuă să aibă o reticență sunt fanii anumitor genuri de filme și seriale. Pentru amatorii de SF-uri cu bugete generoase, Netflix a creat Altered Carbon, care ar trebui să fie disponibil în întregime pe platformă până la finele acestei săptămâni.

Din aceeași ligă cu Altered Carbon, face parte Mute. Tocmai a apărut primul trailer pentru lung metrajul SF. Pelicula este scrisă și regizată de Duncan Jones, cunoscut publicului de la noi pentru Warcraft: The Beginning, Source Code sau Moon. Cariera și-a început-o în anii 2000 prin regia un show de David Bowie.

Ideea pentru Mute este una cu care Duncan Jones a cochetat de câțiva ani, dar nu a reușit să obțină suportul financiar necesar de la nimeni, până la Netflix. Intriga este una destul de greu de deslușit, dar se pare că ar gravita în jurul unui barman mut care întâmpină niște probleme ce ar trebui rezolvate. Mașinile zburătoare își fac simțită prezența film, iar restul distribuției include actori precum Paul Rudd (Ant-Man, Friends), Justin Theroux (Mulholland Drive, The Girl on the Train) și Alexander Skarsgård (Big Little Lies, The East).

Mute al lui Duncan Jones va avea premiera pe Netflix începând cu 23 februarie.