Unul dintre aceste seriale va fi următorul Game of Thrones, zice Amazon

Game of Thrones a stabilit un etalon pentru serialele TV. Orice producător de la Hollywood caută să facă următorul show pentru a face uitat serialul HBO. Netflix încearcă, dar și Amazon este pregătită să bage milioane de dolari, în speranța că ar putea face asta.

Mai jos am realizat o listă cu serialele pe care Amazon mizează în lupta cu Game of Thrones

Lord of the Rings

Trilogia Lord of the Rings s-a bucurat de un succes imens, atât la box office, cât și în ochii criticilor. Era inevitabil ca la un moment dat să nu apară și un serial în acest univers. Amazon a plănuit să cheltuiască nu mai puțin de 1 miliard de dolari pe cinci sezoane și pe un spinoff în universul creat de Tolkien.

Mulți bani nu înseamnă neapărat și un serial bun, dar măcar calitatea producției va fi bună. Nu se știu foarte multe despre serial în acest moment, dar se pare că Amazon se află în discuții cu Peter Jackson, regizorul trilogiei, pentru ca acesta să se implice cumva în realizarea serialului. La un moment dat, se vorbea despre faptul că acțiunea serialului s-ar concentra pe copilăria și dezvoltarea celui mai cool personaj din univers, Aragon. Vom vedea.

Șeful studioului Amazon spune că țintește o lansare a serialului tocmai în 2021.

Tales From the Loop

Tales From the Loop va fi o dramă SF bazat pe tablourile și ilustrațiile realizate de Simon Stalenhag. Nathaniel Halpern, producător al serialului Legion, se va afla la cârmă, Mark Romanek (Never Let Me Go) va regiza pilotul. Serialul spune povestea „oamenilor care trăiesc în The Loop, o mașinările construită pentru a debloca și explora misterele universului”. Suna destul de interesant, iar dacă o parte din frumusețea ilustrațiilor realizate de Stalenhag va ajunge pe ecran atunci ar trebui să fie un serial frumos.

Lazarus

În lumea fictivă a serialului lumea a fost împărțită de 16 familii rivale care-și conduc teritoriile într-un regim feudal. Fiecare dintre aceste familii are un Lazarus, adică o persoană foarte talentată la ucis. Serialul este bazat pe o carte de benzi desenate realizată de cel care a scris și Jessica Jones.

Snow Crash

Snow Crash este un film SF a cărui acțiune se petrece într-un viitor distopic. Personajul principal se numește Hiro Protagonist (Eroul protagonist) și în realitate livrează pizza, dar într-o lume virtuală este un prinț războinici. Filmul este baat pe cartea cu același nume a lui Neal Stephenson și este asemănătoare cu Ready Player One. Să sperăm că învață ceva din semi-eșecul lui Spielberg și fac un film mai bun.

Ringworld

Acesta este un alt serial SF bazat pe seria de cărți din anii 70 a lui Larry Niven. Acțiunea îl urmărește pe Louis Gridley Wu, un om plictisit care-și sărbătorește vârsta de 200 de ani când primește oportunitatea e a explora Ringworld, un inel artificial construit la marginea univeruslui cunoscut. Seria de cărți a lui Niven a câștigat premiul Nebula în 1970 și premiile Hugo și Locus în 1971.

Invincible

Robert Kirkman, creatorul benzilor desenate The Walking Dead, a trecut de la AMC la Amazon și este gata să-ți arate noul proiect la care lucrează, o serie animată numită Invincible bazată pe cartea de benzi desenate cu același nume creată tot de Kirkman.

Mark Grayson este fiul celui mai puternic super erou din lume, iar la vârsta de 17 ani Mark începe să experimenteze cu puterile speciale cu care a fost înzestrat și învață să devină super erou îndrumat de tatăl său. Kirkman promite un altfel de film cu super eroi și vom vedea dacă ne poate surprinde.

The Dark Tower

Dacă nu ți-a plăcut filmul realizat după cărțile lui Stephen King acum ai o nouă șansă să primești ceva frumos. Surse din industria filmului spun că Amazon lucrează să adapteze opera lui King sub forma unui serial, dar nu se știe dacă acestă nouă producție va avea legătură cu filmul lansat anul trecut sau dacă cei doi protagoniști (Idris Elba și Matthew McConaughey) vor fi implicați în vreun fel în acest serial.

Filmul nu a avut un succes comercial, dar cărțile lui King au un număr de fani important și asta s-ar putea să conteze în felul în care Amazon să abordeze subiectul.

The Hunt

Jordan Peele, mintea din spatele Get Out, filmul care a avut patru nominalizări la Oscar, va realiza un film despre un grup de vânători de naziști. Pelicula ar fi bazată pe fapte reale și spune povestea unui grup care vânează naziști în anii 70 în SUA și care, cu ajutorul autorităților, scapă de justiție.

Utopia

Inițial, Utopia trebuia să fie o adaptare realizată de David Fincher pentru HBO a serialului britanic cu același nume. După mai multe probleme de producție, Amazon a cumpărat drepturile și a pus-o pe autoarea Gillian Flynn (Gone Girl și Sharp Objects) pentru a cârmui proiectul.

Serialul spune povestea unui grup de adolescenți care sunt vânați de o agenție guvernamentală. Ei descoperă o nuvelă grafică care a prevăzut cele mai grave dezastre de până atunci, iar grupul de tineri trebuie să o descifreze pentru a preveni și alte dezastre ce ar putea avea loc.