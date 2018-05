Adevărata revoluție a inteligenței artificiale: stocare și analiză video inteligente

Recorder-ele video de rețea sau sistemele CCTV din trecut au fost văzute ca un cost necesar pentru a asigura securitatea la fața locului și cu scopul de a combate criminalitatea. Dar aceste sisteme sunt acum capabile de a oferi noi beneficii pentru business intelligence și reprezintă un instrument de management inestimabil.

Tehnologia de supraveghere video trece de la videoclipul vechi, foarte pixelat și granulat cu rezoluție joasă care poate fi urmărit la o dată ulterioară, la sistemele avansate de astăzi: video de înaltă rezoluție, capabile să analizeze în mod inteligent imaginile video în timp real.

Cum poate fi păstrată cel mai bine integritatea datelor, pe măsură ce cererea crește pentru captarea și gestionarea unor cantități tot mai mari de date și pentru o analiză mai aprofundată și mai rapidă a acestor date? Este mai important ca niciodată ca fiecare utilizator să înțeleagă cum să aleagă hard disk-ul potrivit pentru nevoile aplicației dorite. Fiabilitatea unui hard disk și a datelor pe care le gestionează sunt direct legate de modul în care unitatea se potrivește cu volumul de lucru și cu aplicația clientului. Există „un hard disk corect” pentru fiecare aplicație – și alegerea variantei potrivite este cheia pentru fiabilitatea pe termen lung.

„Până în anul 2025, vom aduna 163 de zettabtes pe an”, spune Andrew Palmer, manager Seagate pentru Enterprise and Surveillance Products. „Lucrurile care conduc către acea cifră sunt orașele inteligente. Deci nu mai sunt doar cei patru miliarde deoameni din lume conectați la internet. Sunt cei 26 de miliarde de senzori pe care îi vom instala, ceea ce ne va ajuta să gestionăm și să monitorizăm viața noastră zilnică. ”

Cum se schimbă analiza video avansată, pe măsură ce nevoile clienților evoluează?

În videoclipul de mai jos, Gary Harmer, directorul de vânzări al Hikvision pentru Regatul Unit și Irlanda, descrie evoluția nevoilor clienților și capacitățile avansate ale sistemelor de înregistrări video. Hikvision este cel mai important furnizor mondial de soluții inovatoare de supraveghere video și analiză servind aplicații de la bănci, hoteluri și retail la industrie, trafic și transport mobil. Cu o atenție sporită pe R&D, Hikvision avansează tehnologii de bază de encodare audio și video, procesare de imagine video și stocare de date, dar și technologii de cloud computing, big data, deep learning, smart home tech, automatizare industriala și electronică din industria auto.

Harmer subliniază trecerea industriei de la aplicații care se concentrează în primul rând pe aplicații de scriere doar către monitorizarea continuă a datelor, deep learning și analiza pentru clienți. El observă modul în care Seagate SkyHawk AI permite sistemelor Hikvision să citească și să scrie date pe drive la viteze foarte înalte pentru a ține pasul cu aplicații de Deep Learning.

Aceste aplicații AI variază de la monitorizarea traficului de persoane pentru a îmbunătăți experiența retail, înțelegerea clienților și modul în care aceștia cumpără până la salvarea de vieți în sistemul de sănătate.

5 motive pentru care SkyHawk AI este instrumentul mai bun pentru aplicațiile Deep Learning

Mulți dintre clienții noștri se referă acum la datele în sine ca la “inima” afacerilor lor. Și pentru a gestiona aceste date, Palmer din Seagate subliniază faptul că este esențial să se aleagă unitatea de stocare potrivită pentru locul potrivit. De exemplu, există diferențe importante între unitățile desktop standard și unitățile care au fost proiectate și testate special pentru încărcările exigente ale sistemelor de supraveghere video multi-camere de astăzi, care oferă analize inteligente.

Hikvision utilizează hard disk-urile Seagate SkyHawk AI pentru aplicațiile de analiză de supraveghere „La Seagate, indiferent de aplicația dvs., noi avem o unitate de stocare pentru aceasta. Construim o gamă de hard disk-uri largă pentru a se potrivi cu domeniile fundamentale diferite pe care le cere un hard disk „, explică el. „Faceți comparația dintre un hard disk pentru PC desktop, construit pentru a lucra 5 zile pe săptămână, 8 ore pe zi – care va funcționa 2000 de ore pe parcursul unui an. Pe de altă parte, aveți un hard disk de supraveghere care funcționează 24 de ore, 7 zile pe săptămână – ceea ce înseamnă aproape 8000 de ore pe tot parcursul anului. Deci, există mari diferențe în modul în care funcționează hard disk-urile. ”

Palmer descrie modul în care conducerea tehnologiei Seagate merge dincolo de modelele specializate ale unităților noastre hard disk, pentru a include implicarea cu partenerii noștri în dezvoltarea unora dintre sistemele lor.

„Hikvision are un produs numit Deep Learning, care este un dispozitiv inteligent de înregistrare”, spune el. „Vizionează un cadru și învață din acel cadru ce este normal și, prin urmare, poate lua în considerare ce este un comportament anormal in acel cadru și o semnalează rapid ca o problemă. Acum acel lucru cauzează un workload diferit pe hard drive deoarece nu doar înregistrezi date, dar vei folosi de asemenea datele – devine operațional, răspunsul imediat. Noi am adus SkyHawk AI Seagate pentru a reflecta acea nevoie de schimbare.”

Harmer este de acord.

Date care pot fi prelucrate, cum ar fi analiza pașilor, heat-mapping pentru mediile de retail, măsurători de siguranță termică

„Este absolut esențial să avem hard disk-ul potrivit în sistemul fizic care face înregistrarea”, spune Harmer. „Motivul pentru care este critic este că este nevoie să se ofere un nivel mult mai ridicat de integritate a datelor, având în vedere că înregistrările video sunt adesea folosite în scopuri de evidență. Deci, nu putem pierde pachetele de date sau câteva secunde de video pierdute”

„Drive-urile Seagate ne permit să scriem la o viteză foarte mare și, de asemenea, să citim datele la o viteză foarte mare”, explică el. „Tehnologia a trecut de la aspectul doar de a scrie și de a citi doar datele la o anumită perioadă, la un punct în care simultan citim date cu scopul de a realiza analiza Deep Learning pe informație. Mișcarea către o unitate de stocare care oferă posibilitatea de a scrie și de a citi foarte rapid este critic pentru noi.

Cu ajutorul Deep Learning-ului de la Hikvision și hard disk-urilor SkyHawk AI, Harmer afirmă că clienții pot culege în totalitate noi nivele de date valoroase și de acțiune din aceste sisteme. „Suntem capabili să furnizăm informații de management privind analiza pașilor, cartografiere termică pentru mediile de retail sau – pentru măsurarea critică a temperaturii de siguranță de pe dispozitivele termografice care pot însemna diferența dintre salvarea unei vieți si imposibilitatea de a o face.”