Cursa digitală pe care România (aproape) a pierdut-o. Cum stau alte țări la acest capitol

Poate că ai o părere bună despre România, dar pentru o imagine mai realistă asupra situației sale ar trebui să vezi o comparație cu alte țări. De exemplu, când vine vorba de digitalizare, stăm de la prost spre extrem de prost.

Au trecut aproximativ 20 de ani de când Sergey Brin și Larry Page au creat domeniul google.com și doar 10 ani de când Steve Jobs a prezentat primul model de iPhone, pe-o scenă din San Francisco. Totuși, în această perioadă scurtă, tehnologiile digitale au reușit să devină o parte importantă din viața noastră. Între ele, telefonul a devenit cu adevărat vital.

Specialiști World Economic Forum în colaborare cu Harvard Business Review au urmărit cum munca fizică – în comunicații, comerț, politică etc. – a fost înlocuită, treptat, cu tehologia digitală. Concluziile au fost prezentate sub forma unui raport și unui infografic unde sunt grupate cele mai digitalizate țări în funcție de trăsăturile lor. Astfel, cu ajutorul Indexului Evoluției Digitale, aceștia au reușit să identifice anumite zone ale lumii unde fenomenul digitalizării a evoluat mai rapid și zone unde schimbările sunt mai lente, dar se întâmplă.

Împărțirea s-a făcut între țări care “ies în evidență” – Emiratele Arabe Unite, Singapore, Noua Zeelandă și state care “stagnează”, iar aici găsim țări din Europa de Nord, dar și Canada sau Australia. Mai sunt țări care ar trebui “urmărite”, cum sunt Egipt, Pakistan sau Africa de Sud, și state care “au debutat”, adică Indonezia, Bolivia sau Rusia.

România nu-i în acest top. Totuși, e bine de știut că țara noastră ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană, la capitolul digitalizare. O analiză realizată de PwC arată că, potrivit indicelui DESI (Digital Economic and Society Index), calculat de Comisia Europeană, România ocupă locul 28 în UE. În schimb, analiza arată că țara noastră are un potențial foarte mare de dezvoltare în domeniul IT.

Ionuț Simion, Country Managing Partner, PwC România, a declarat că românilor le place să se mândrească cu calitatea specialiștilor IT, care sunt foarte cautați de către marii jucători globali din domeniul tehnologiei, și cu invențiile și aplicațiile IT lansate în România. “Privită la nivel statistic, performanța țării noastre, în ceea ce privește digitalizarea, este modestă”, a adăugat acesta.

Atunci când vine vorba de utilizarea internetului, românii se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Cu toate că rețelele sociale și apelurile video sunt utilizate din ce în ce mai des, românii manifestă reticență în ceea ce privește tranzacțiile și serviciile online.

