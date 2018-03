Netflix se transformă într-un viciu pentru copii, printr-un update

Ai multe motive să te abonezi la Netflix, iar serviciul de streaming are mari șanse să te țină ”legat de pat” un weekend pentru a vedea noul sezon din Jessica Jones.

Netflix testează o nouă funcție care s-ar putea să trezească în copiii tăi un entuziasm prea mare pentru platforma online. Dacă ești adult și vrei să te înhami la o sesiune de binging, ai discernământul necesar pentru a face un astfel de gest. Într-o lume ideală, ai pus în balanță toate beneficiile și deficitele unui weekend petrecut în fața televizorului. Copiii nu se pricep însă la calcularea unui echilibru între activitățile pe care ar trebui să le întreprindă prin casă și timpul petrecut cu ochii în TV.

Din păcate, un nou experiment realizat de cei de la Netflix în această perioadă te ambiționează să fii un pic mai atent, când vine vorba timpul petrecut de copii la TV. Conform celor de la Variety, oficialii americani au transformat vizionarea unor show-uri pentru copii într-un joc. La fel cum pe Steam, Xbox Live sau PlayStation Plus ești motivat să obții o serie de insigne pentru a-ți impresiona prietenii, o variantă a acelui concept ar putea fi introdusă în Netflix pentru totdeauna.

Diferența majoră este că ideea de ”badges” din jocurile tradiționale a fost transformată în Patches pe Netflix. Rămâne să vedem cum va fi tradus acest termen în România, dacă noua funcție va ajunge și în țara noastră. Între timp, cei de la Netflix au confirmat experimentul. În același timp, au atras atenția asupra faptului că această particularitate menită să transforme vizionarea într-o experiență mai interactivă este doar un test. ,,Învățăm prin testare, iar această funcție poate sau nu să devină o parte componentă a experienței Netflix.” Rămâne să așteptăm câteva luni, pentru a vedea dacă noua funcție va deveni permanentă.

What the heck are #Netflix patches?! pic.twitter.com/Mv2XG2XA3D

— Kaley Belakovich (@KaleyBelakovich) February 24, 2018