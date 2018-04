Cum dezactivezi notificările pe Mac și scapi de distrageri

Dacă petreci mult timp în fața laptopului și vrei să fii un pic mai eficient, ar fi bine să înveți cum dezactivezi notificările pe Mac.

Până de curând, notificările erau rezervate doar pentru aplicațiile de telefon. Reprezentau un mod eficient pentru a lua la cunoștință că te-a sunat cineva, că ai primit un mesaj sau că echipa ta preferată a câștiga un meci de fotbal.

Dintr-un punct de vedere, aceeași experiență încărcată de distrageri a fost portată pe Mac și Windows. Din fericire, există un proces destul de simplu prin care poți dezactiva notificările, dacă ai nevoie de câteva ore de liniște sau vrei să scapi de ele pentru totdeauna.

Managementul notificărilor pe Mac este unul cât se poate de prietenos și nu implică foarte multe clickuri. În mod implicit, notificările apar în colțul din drepta sus al desktopului, sub ceas. Dacă faci un click în colțul din dreapta sus, lângă lupă, poți vedea istoricul notificărilor, poți interacționa cu ele sau le poți șterge.

Cu lista de notificări în fața ochilor, dacă faci un scroll în sus, vei vedea două butoane, Do not disturb și Night Shift. Cu Do not disturb activat, ai câteva ore de liniște până mâine dimineață. Night Shft schimbă temperatura de culoare a imaginilor de pe desktop într-una mai caldă pentru ca experiența de utilizare să fie mai odihnitoare pentru ochi.

Dacă vrei să știi cum dezactivezi notificările pe Mac, fă click în stânga sus pe mărul mușcat – () și optează pentru System Preferences. Fă un click pe Notifications. Imediat vei avea în stânga o listă cu toate aplicațiile care au voie să-ți afișeze notificări pe desktop. Fă click pe fiecare în parte și optează pentru None în dreapta.

În același timp, poți debifa toate opțiunile suplimentare de sub butonul None, mai ales alertele sonore (Play sound for notifications). Repetă procedura pentru fiecare aplicație în parte. Modificările se vor aplica în timp real.