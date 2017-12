Cel mai de succes documentar românesc îți arată trecutul sumbru al țării

Dacă nu ai apucat să vezi cel mai de succes documentar românesc din 2017, încă nu e timpul pierdut. Așa vei descoperi o parte din istoria României despre care nu se vorbește prea mult.

Documentarul „Țara moartă” este o producţie Hi Film şi Fast Film, sub coordonarea Adei Solomon. A avut premiera internațională în secțiunea „Signs of Life” a Festivalului de Film de la Locarno 2017. A fost lansat în cinematografele românești pe 25 august. De atunci, a fost vizionat de peste 5.100 de oameni. Este producția pentru care Radu Jude a primit premiul pentru regie la festivalul de film La Orquídea (Cuenca).

Acest eseu documentar este compus din mai mult de 500 de fotografii din colecția de peste 8.500 a fotografului Costică Acsinte restaurată de Cezar Popescu în Slobozia. Textele aparțin lui Emil Dorian, care a ținut un jurnal în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Documentarul este acompaniat de fragmente din coloana sonoră a filmelor de propagandă din anii ’30-’40.

Montajul a fost realizat de Cătălin Cristușiu, designul de sunet de Dana Bunescu, iar consilierea tehnică de Marius Panduru. Documentarul a fost realizat cu ajutorul lui Cezar Popescu, care a descoperit fotografiile lui Costică Acsinte.

În luna octombrie, „Țara moartă” a participat la competiţia de documentare a celei de-a 61-a ediţii a BFI London Film Festival. De asemenea, a luat parte și la selecția „Between Jewish and Israeli Identity” de la Haifa Film Festival. Mai mult, documentarul a luat parte și la selecția oficială a Vienna Internațional Film Festival și a International Documentary Film Festival Amsterdam.

Până acum, filmul s-a bucurat de cronici bune. Criticii îl consideră o operă „perfect suspendată între realism și poezie”. Radu Jude a fost chiar numit noul „copil de aur al cinematografiei românești”.

Dacă încă nu l-ai văzut, merită să arunci un ochi pe trailer să vezi despre ce e vorba. Dacă mai ai dubii dacă să îl vezi sau nu, află că până și cei de la The Hollywood Reporter îl recomandă: „«Țara moartă» este o idee atrăgătoare, executată cu un talent artistic curajos care oscilează între experimental și tehnici documentare tradiționale”.