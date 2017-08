Albinele sunt primele insecte care înțeleg conceptul de zero

Albinele par să înțeleagă conceptul de zero, devenind astfel primele nevertebrate care reușesc asta.

În afară de specia umană, mai sunt alte câteva animale care pot înțelege conceptul de zero. Cimpanzeii și maimuțele, spre exemplu, pot considera zero ca pe o cantitate atunci când sunt învățate asta. Conceptul de zero nu este unul foarte ușor, iar copiii mici învață acest număr doar după ce învață altele.

Albinele par a fi candidați cu șanse mici să intre în acest club select, însă acestea par să aibă aptitudini cu numerele, un studiu din trecut arătând că acestea pot chiar să numere până la patru.

Pentru a descoperi dacă albinele pot să înțeleagă cnceptul de zero, Scarlett Howard de la RMIT University din Melbourne și colegii săi au antrenat insectele pentru a diferenția între două numere. Aceștia au creat platforme cu un număr divers de forme așezate pe acestea, de la una la patru.

Pe una din platforme, albinele primeau o soluție de sucroză dulce, iar pe cealaltă, o soluție de chinină cu un gust rău. Asta s-a întâmplat deoarece studiile anterioare au arătat că albinele învață mai repede dacă nu sunt doar recompensate când au dreptate, ci și dacă sunt ”pedepsite” pentru alegerile greșite.

Cercetătorii au antrenat albinele să asocieze o platformă cu mai puține forme cu recompensa dulce, până ce alegeau corect în 80% din cazuri. Apoi, albinele au fost puse la noi încercări, pentru a se confirma că acestea răspund la numărul de forme și nu la înfățișarea acestora. Când li s-a dat de ales între două sau trei forme și zero forme, albinele au ales zero de cele mai multe ori.

Într-un alt experiment, alte albine au fost antrenate similar, dar aveau de ales între a ateriza pe o platformă cu zero obiecte sau cu 1-6 obiecte. Acestea au ales constant zero, dar cu cea mai puțină precizie și cu ceva mai mult timp de gândire când a două opțiune era mai degrabă unu decât șase.

Faptul că distanța numerică dintre cele două cantități le pune pe gânduri pe albine în anumite situații arată că acestea înțeleg că zero este un număr. Astfel de experimente sugerează că albinele înțeleg cifra zero, dar încă nu este clar de ce au această abilitate, scrie newscientist.com.