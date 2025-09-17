Ultima oră
Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto
17 sept. 2025 | 14:29
de Bianca Dumbrăveanu

Zodiile chinezeşti care au parte de reuşite pe 18 septembrie. Norocul le bate la uşă, joi
Zodii chinezești

Ziua de joi, 18 septembrie 2025, se anunţă una cu mult noroc pentru şase zodii chinezeşti. Energia acestei date este legată de o „Zi a Iniţierii”, ceea ce înseamnă începuturi, curaj şi paşi importanţi în relaţii. Totul este susţinut de stâlpul Tigrului de Metal, care aduce claritate şi determinare, într-o lună a Cocoşului de Lemn şi un an al Şarpelui de Lemn. Toate aceste influenţe se combină pentru a aduce reuşite şi deschideri noi. Pentru nativii norocoşi, joi poate fi momentul în care iubirea sau relaţiile apropiate se schimbă în bine.

Ce aduce o Zi a Iniţierii

În astrologia chinezească, Zilele Iniţierii au rolul de a impulsiona acţiuni noi. Ele sunt legate de începuturi, de curajul de a face primul pas şi de energia care mişcă lucrurile într-o direcţie diferită. În anul Şarpelui de Lemn, care pune accent pe transformare, şi în luna Cocoşului de Lemn, care cere adevăr şi loialitate, această zi capătă o importanţă aparte. Tigrul de Metal adaugă forţă şi curaj, astfel că iubirea şi relaţiile se pot dezvolta atunci când oamenii aleg să fie sinceri şi direcţi.

Tigru

Pentru Tigru, ziua de joi aduce o energie specială, pentru că se suprapune cu propriul său stâlp. Aceasta este şansa de a atrage norocul prin autenticitate şi deschidere. Atunci când îşi exprimă sentimentele fără reţineri, Tigrul are parte de conexiuni noi sau de o schimbare vizibilă în relaţiile existente. Tot ceea ce porneşte în această zi are o intensitate aparte şi se bazează pe magnetismul natural al acestui semn.

Şarpe

Pentru Şarpe, anul 2025 este deja unul al schimbărilor. Ziua de joi poate aduce hotărârea de a lăsa în urmă tiparele care nu mai funcţionează şi de a construi altceva în dragoste. Nativii au ocazia să privească relaţiile dintr-o perspectivă nouă, să ceară reciprocitate şi să facă loc unor experienţe mai echilibrate. Energia acestei zile le oferă impulsul de a acţiona diferit şi de a începe un capitol nou.

Câine

Câinii simt nevoia să vadă fapte care să confirme cuvintele. Ziua de 18 septembrie le aduce exact acest lucru: semne clare despre cine este alături de ei şi cine nu. Astfel, apare şansa de a clarifica relaţii şi de a simţi siguranţă în iubire. Norocul se arată prin momente de afecţiune şi prin confirmări care dau stabilitate. Este o zi în care devotamentul şi sinceritatea sunt apreciate şi recompensate.

Cal

Pentru Cai, Ziua Iniţierii aduce energia potrivită pentru acţiune. Este un moment în care pot să lase deoparte ezitările şi să se apropie de persoanele la care se gândesc de mult timp. Fie că e vorba de începuturi romantice sau de consolidarea unei legături deja existente, ziua de joi arată că mişcarea şi curajul sunt cheia. Ceea ce începe acum are şanse să crească pe termen lung.

Iepure

Deşi luna Cocoşului nu este mereu uşoară pentru Iepuri, joi apare curajul de a se exprima deschis. Prin dialoguri şi printr-o atitudine sinceră, aceştia pot schimba tonul unei relaţii şi pot construi baze mai solide. Energia Tigrului de Metal le oferă siguranţa necesară pentru a spune ce gândesc, iar rezultatul este un nou început în care încrederea şi stabilitatea sunt mai puternice.

Mistreţ

Pentru Mistreţi, influenţa Tigrului de Metal aduce un val de reînnoire. Este o zi în care dezamăgirile pot fi lăsate în urmă şi în care apare ocazia de a începe din nou. Poate fi vorba despre o relaţie nouă sau despre o schimbare de ton în cea existentă. Energia de joi susţine deschiderea şi capacitatea de a privi spre viitor cu mai multă încredere.

O zi a curajului şi a schimbărilor

Pe 18 septembrie, cele şase zodii chinezeşti – Tigru, Şarpe, Câine, Cal, Iepure şi Mistreţ – se bucură de influenţe astrale favorabile. Ziua aduce claritate, sinceritate şi puterea de a începe capitole noi. Pentru unii, norocul vine sub forma unor legături mai apropiate, pentru alţii prin eliberarea de ceea ce nu mai funcţionează. Indiferent de situaţie, această zi arată că succesul în relaţii apare atunci când există curajul de a acţiona şi dorinţa de a fi autentic.

