Bătaie cu bâte şi topoare, în plină stradă, în Craiova. Imagini cu scandalul în urma căruia a murit un om, patru persoane au ajuns la spital
13 sept. 2025 | 16:49
de Dumitrache Diana

Horoscop chinezesc săptămâna 15–21 septembrie 2025. Vin succese şi realizări pentru multe zodii

Horoscop chinezesc săptămâna 15–21 septembrie 2025. Vin succese şi realizări pentru multe zodii
Horoscopul chinezesc al săptămânii (Foto: Profimedia)

În săptămâna 15–21 septembrie 2025, sub influența Lunii Cocoșului de Lemn, zodiacul chinezesc aduce schimbări semnificative pentru fiecare semn în parte.

În această săptămână, sub influența Lunii Cocoșului de Lemn, fiecare zodie are oportunități de a-și îmbunătăți viața personală și profesională. Este important să fii deschis la schimbare și să profiți de oportunitățile care apar. Iată ce îți rezervă astrele:

Șobolan. Această săptămână favorizează carierele și afacerea ta. Este momentul să îți pui în valoare ideile și să colaborezi cu alții pentru a obține succes. În dragoste, fii deschis și comunicativ pentru a întări relațiile existente. Evita speculațiile financiare și fii prudent cu investițiile.

Bivol. Săptămâna aceasta, concentrarea ta pe muncă și perseverență va da roade. Superiorii tăi vor observa eforturile tale și vei primi aprecieri. În plan personal, este o perioadă bună pentru a întări relațiile cu cei dragi. Fii deschis la noi oportunități și nu te teme să iei inițiativa.

Tigru. Pentru Tigrul din zodiac, această săptămână aduce succes și realizări. Vești bune vin dinspre familie și carieră. Este momentul să îți urmezi intuiția și să profiți de oportunitățile care apar. În dragoste, fii sincer și deschis pentru a întări legăturile afective.

Iepure. Această săptămână este favorabilă pentru Iepuri în ceea ce privește relațiile și comunicarea. Este un moment bun pentru a rezolva conflictele și a întări legăturile cu familia și prietenii. În carieră, vei experimenta stabilitate, dar fără schimbări majore. Evita conflictele inutile și fii diplomat în interacțiunile tale.

Dragon. Pentru Dragon, săptămâna aceasta aduce inspirație și creativitate. Intuiția ta este la cote maxime și te poate ghida spre decizii norocoase. Fii atent la semnele subtile și urmează-ți instinctele. În dragoste, fii deschis și sincer pentru a întări relațiile afective.

Energie și entuziasm pentru nativii Cal

Șarpe. Pentru Șarpe, această săptămână aduce oportunități în carieră și afaceri. Este momentul să îți pui în valoare abilitățile și să colaborezi cu alții pentru a obține succes. În dragoste, fii deschis și comunicativ pentru a întări relațiile existente. Evita speculațiile financiare și fii prudent cu investițiile.

Cal. Pentru Cal, săptămâna aceasta aduce energie și entuziasm. Este momentul să îți urmezi pasiunile și să îți asumi riscuri calculate. În carieră, vei experimenta progres și vei primi aprecieri pentru eforturile tale. În dragoste, fii deschis și sincer pentru a întări relațiile afective.

Capră. Pentru Capră, această săptămână aduce stabilitate și armonie. Este momentul să te concentrezi pe familie și să întărești legăturile cu cei dragi. În carieră, vei experimenta progres și vei primi aprecieri pentru eforturile tale. În dragoste, fii deschis și sincer pentru a întări relațiile afective.

Maimuță. Pentru Maimuță, săptămâna aceasta aduce oportunități în carieră și afaceri. Este momentul să îți pui în valoare abilitățile și să colaborezi cu alții pentru a obține succes. În dragoste, fii deschis și comunicativ pentru a întări relațiile existente. Evita speculațiile financiare și fii prudent cu investițiile.

Cocoș. Pentru Cocoș, această săptămână aduce energie și entuziasm. Este momentul să îți urmezi pasiunile și să îți asumi riscuri calculate. În carieră, vei experimenta progres și vei primi aprecieri pentru eforturile tale. În dragoste, fii deschis și sincer pentru a întări relațiile afective.

Câine. Pentru Câine, săptămâna aceasta aduce stabilitate și armonie. Este momentul să te concentrezi pe familie și să întărești legăturile cu cei dragi. În carieră, vei experimenta progres și vei primi aprecieri pentru eforturile tale. În dragoste, fii deschis și sincer pentru a întări relațiile afective.

Mistreț. Pentru Mistreț, această săptămână aduce oportunități în carieră și afaceri. Este momentul să îți pui în valoare abilitățile și să colaborezi cu alții pentru a obține succes. În dragoste, fii deschis și comunicativ pentru a întări relațiile existente. Evita speculațiile financiare și fii prudent cu investițiile.

