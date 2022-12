Zodia care îşi întâlneşte jumătatea în 2023. Se întâmplă chiar la început de an, urmează o perioadă a iubirii

Horoscop 2023. Este din nou momentul acela, și anume venirea noului an. Dar, în același timp, este momentul consultării astrelor despre ceea ce va urma. Nu vrei să-ți programezi vacanța de vis în timpul lui Mercur Retrograd, la urma urmei. Am apelat la astrologi pentru a ne ghida prin ceea ce ar trebui să aștepte fiecare semn zodiacal în domeniul dragostei, al banilor și nu numai în 2023. Conform acestora, există și zodia care îşi întâlneşte jumătatea în 2023. Se întâmplă chiar la început de an, și urmează o perioadă a iubirii.

Horoscopul tău din 2023 îți aduce un an mai bun

Suntem la final de an, moment în care tragem linie și vedem care sunt realizările, dar și eșecurile din 2022. Anul care se termină a fost unul greu, pentru toată lumea, având în vedere criza prin care trecem. În timp ce ne luăm rămas bun de la acest an și ne pregătim să îl întâmpinăm pe următorul, există multe motive de recunoștință și chiar mai multe motive de așteptare.

Deși sperăm ca anul care vine să fie unul mai bun, astrologii spun că 2023 va începe cu mai multă greutate. Motivul este că, spun astrologii, două planete vor retrograda când ceasul va bate miezul nopții. Atât Marte, planeta dorinței și a impulsului, cât și Mercur, planeta comunicării și a schimbului, vor retrograda până pe 8, respectiv 12 ianuarie.

Primele săptămâni ale noului an s-ar putea să nu fie super favorabile unui nou început. Dar, hai să vedem ce ne anunță astrele pentru 2023 și care este zodia care îşi întâlneşte jumătatea în 2023.

Horoscop 2023 Zodia Berbec

Norocul va fi o creatură cu coarne în prima parte a anului 2023. Jupiter, care acordă binecuvântări, se află la înălțime în semnul tău până la jumătatea lunii mai. Jupiter îți oferă o perspectivă de vârf de munte asupra propriei tale vieți și te încurajează să visezi visul, nativule din Berbec. Toate lucrurile imaginabile sunt posibile pentru tine acum.

În acest an, accentul pentru tine nu este pus pe victorie, ci pe propria ta dorință. După cum bine știi, arzi strălucitor, dar adesea te stingi. Combate această consecință făcând un plan, așteptând timpul necesar, cunoscându-te pe tine însuți și crezând că poți ajunge mai departe mergând mai încet.

Anul 2023 nu pare a fi un an al parteneriatelor pentru tine. Vei avea o mulțime de admiratori și iubiț sau iubitei, dacă alegi să te răsfeți. În timpul verii, vei fi un subiect deosebit de fierbinte, atrăgând o mulțime de fani. În special, există un potențial de dragoste picantă între tine și cineva nou în iunie și iulie. Păstrați-vă inima deschisă pe 4 noiembrie. S-ar putea să nu vă simțiți destul de pregătiți să vă angajați, dar asta nu va împiedica un potențial partener semnificativ să intre în spațiul dvs.

Horoscop 2023 Zodia Taur

Un sezon de eclipse în semnul tău! Anul trecut, nativule din Taur, ți-a cerut să-ți redefinești simțul de sine și relația pe care o ai cu dorința și abundența, precum și capacitatea ta de a le revendica cu încredere pe ambele. Jupiter se mută în semnul tău la sfârșitul sezonului. Jupiter vrea să-ți ofere tot ceea ce ai nevoie și mai mult din ceea ce-ți dorești. Trucul pentru a primi este să te convingi că meriți.

După câțiva ani de probleme în paradis, relațiile tale au nevoie de o schimbare de look. Trebuie să înveți să împarți mai mult! Deși vă place să vă păstrați intimitatea, prosperați atunci când reușiți să vă strecurați în momente de vulnerabilitate.

Începând cu 10 iulie, cei dintre voi care ați avut probleme sau ezitări în relații vor descoperi că este mai ușor să îi lăsați pe îndrăgostiți să intre. Acest lucru ar putea arăta ca arătând mai multă disponibilitate emoțională prin exprimarea sentimentelor tale. Pe măsură ce se apropie jumătatea anului, relațiile tale vor fi pline de mai multă comunicare, claritate și mișcare.

Horoscop 2023 Zodia Gemeni

Gemeni, anul vostru începe cu Marte retrogradând în zodia voastră. Ca o persoană care se mișcă și se agită, preferați să vă trăiți viața la cursul schimbului, dar această retrogradare vă cere să faceți un bilanț al locului, modului și cui investiți energiile voastre prodigioase. Darul tău este capacitatea de a te adapta la vremuri în schimbare și de a schimba formele atunci când situațiile sociale o cer, dar intenția acestei retrogradări, care dă tonul anului tău care urmează, este de a valorifica aceste talente într-un mod practic și, aș îndrăzni să spun, profitabil. Pentru binele tuturor, profită la maximum de libertatea ta de a fi musafir.

Dragostea și flirtul nu sunt un obiectiv major al anului tău, cel puțin, conform astrelor. În schimb, este mai bine pentru tine să petreci mai mult timp cu prietenii apropiați și mai puțin timp căutând noi conexiuni. Spre mijlocul verii, este posibil să simțiți nevoia de a vă arunca în aventuri romantice. Totuși, procedează cu prudență, mai ales în jurul datei de 18 iulie. Ferește-te de iubiri toxici, de foști sau foste care nu au nevoie să facă parte din viața ta și de dușmani de care ar fi bine să te detașezi. Dacă întâlnești persoane care chiar te fac să te simți special, concentrează-te să pornești de la prietenie și lasă universul să se ocupe de restul.

Horoscop 2023 Zodia Rac

Pluton se instalează în a opta casă a intimității, unde își va ridica în cele din urmă tocurile negre pentru următoarele două decenii. Pluton te invită să te scufunzi adânc în tine și în cele mai apropiate conexiuni ale tale.

Ultimii ani au fost o perioadă de tranziție pentru tine în ceea ce privește modul în care navighezi în relațiile apropiate. Acum, 2023 începe cu tine reflectând asupra modului în care ai crescut alături de oamenii la care ții. Toate acestea sunt lucruri sunt minunate.

Începând cu 17 iulie, vei începe să ai loc pentru mai multe întâlniri și flirturi. Dacă nu ești deja într-o relație, 2023 nu este neapărat un moment în care trebuie să te cuplezi. Acest an include două Retrogradări ale lui Mercur în casa ta a parteneriatelor. Una va fi la începutul anului și cealaltă la sfârșitul lui. Fii atent la evoluția relațiilor tale pe parcursul anului 2023, pentru că sigur se vor schimba mult.

Vezi care este zodia care îşi întâlneşte jumătatea în 2023

Horoscop 2023 Zodia Leu

Am un anunț pentru tine, zodia Leu, exiști pentru a străluci. Frecvența acestei străluciri nu are legătură cu recepția ei. Nu ai nevoie de validarea celorlalți pentru a-ți arăta că ești special. Te-ai născut cu soarele de partea ta. Nu reduceți volumul pentru a-i face pe ceilalți să se simtă mai confortabil. Râdeți și bucurați-vă, nu pentru fiorul ieftin al atenției, ci pentru a-i atenționa pe ceilalți asupra satisfacției profunde care poate fi găsită în a fi cel mai plin de sine, cel mai puțin apologetic.

Să dai drumul la farmec nu este la fel de important ca aprofundarea relațiilor tale, nativule Leu. Începutul anului 2023 lasă loc pentru ceva mai serios decât un flirt, poate chiar pentru a planifica cum ar putea arăta un viitor alături de o persoană specială.

Începând cu 23 martie, cea mai mare provocare pentru tine va fi să renunți la unele dintre ideile tale despre relații, astfel încât să poți trece la următorul nivel al vieții tale romantice. Urmează schimbări mari, mai ales între 23 martie și 1 mai. Nativule, în 2023, tu-ți vei întâlni jumătatea în 2023, și asta se va întâmpla chiar la început de an. Așa că mare grijă.

Horoscop 2023 Zodia Fecioară

Călătoria este destinația nativule din Fecioară. Cea mai mare putere a ta este capacitatea de a vedea ceea ce poate fi. Dacă vrei, este un fel de profeție pentru potențial care este cel mai indicat în ceea ce privește propria ta devenire. Adesea, nu reușești să împlinești ceea ce speri să fii, dar numai pentru că uiți să ai răbdare cu procesul.

Dacă ești interesat să-ți consolidezi relațiile, 2023 este un an excelent pentru a face acest lucru. Anul începe cam greu. Dezvolți o mai bună înțelegere a ceea ce îți dorești și ai nevoie pentru a te simți iubit, chiar dacă acum te străduiești să o spui în cuvinte.

Pe 7 martie, trebuie să ceri ceea ce îți dorești, chiar dacă ideea unor angajamente pe termen lung te face să te simți inconfortabil. Este posibil să te întorci și să te întorci înainte și înapoi, gândindu-te dacă vrei cu adevărat să fii cu o anumită persoană, dacă poți avea încredere în ea și dacă te va înțelege vreodată pe deplin. Încearcă să nu-ți faci prea multe griji, Fecioară. Acordă-le oamenilor spațiu pentru a te surprinde în mod plăcut.

Horoscop 2023 Zodia Balanță

Nativule din Balanță, ești atât de ușor de iubit și totuși atât de greu de cunoscut cu adevărat. Ai o abilitate naturală de a simți ce au nevoie sau ce așteaptă ceilalți de la tine. Totuși, această capacitate de a simți nevoile celorlalți nu se traduce printr-o obligație de a le îndeplini. Într-adevăr, semnul tău este un semn care adesea lasă ca plăcerea oamenilor să aibă prioritate față de autoevaluarea.

Ești genul care nu are cu adevărat probleme în a găsi flirturi, Balanță, chiar dacă ești timid, ești pur și simplu magnetic. Dar, începând din acest an, începi să dezvolți un simț mai puternic a ceea ce ai nevoie pentru a te simți împlinită în viața ta amoroasă.

Flirturile cu jumătate de inimă pur și simplu nu sunt suficiente. Îți dorești un iubit sau o iubită care să crească și să comunice cu tine. Începând cu 24 martie, nu vei mai putea tolera mai puțin decât ceea ce meriți. Concentrează-te pe dezvoltarea relațiilor tale apropiate și ai încredere că ești un mare judecător de caractere. Acesta este un an în care trebuie să ai încredere în mod în intuiția ta.

Horoscop 2023 Zodia Scorpion

Tranzitul anului 2022 și prima jumătate a anului 2023 te cheamă să te întrebi de ce și de cine te protejezi. Fiind un semn care înțelege controlul mai mult decât alții, ai adesea nevoie de o lecție de renunțare și de primire. Mulțumește-le celor apropiați pentru că te-au salvat în trecut și cere-le să o lase mai moale în timp ce pășești cu îndrăzneală în noul an.

Nu vă faceți griji cu privire la faptul că sunteți singuri la început de an. Viitorul nu este sub controlul vostru, iar asta este cea mai bună parte a vieții. Acestea fiind spuse, acesta ar putea fi anul în care un flirt devine un pic mai serios decât ai anticipat.

Undeva în jurul datei de 7 martie, probabil că vei începe să găsești ceea ce cauți. Pentru unii dintre voi, este vorba de aprofundarea unei relații. Pentru alții, ar putea fi un timp de burlăcie atât de necesar. Nu este nicio rușine să fii nesigur de ceea ce urmează. Aveți încredere că viitorul se desfășoară exact așa cum trebuie, veți fi bine.

Horoscop 2023 Zodia Săgetător

Semnul tău este semnul căutătorului, Săgetătorule, iar anul acesta ești chemat să împărtășești ceea ce ai găsit și să descoperi înțelepții și mentorii care posedă înțelepciunea care a rămas.

Vara este un anotimp fierbinte pentru tine, Săgetătorule. Asigură-te doar că te joci cu ceilalți în mod responsabil, altfel distracția de vară s-ar putea transforma într-o situație neplăcută. Capacitatea ta de a practica discernământul se va dovedi a fi unul dintre cei mai mari protectori ai tăi. Pe 16 iunie, se deschide spațiu pentru a crea o abordare complet diferită a vieții tale amoroase. În loc să lupți pentru a trăi dragostea într-un anumit mod, vei descoperi că cele mai satisfăcătoare relații se forjează atunci când renunți la așteptările tale.

Horoscop 2023 Zodia Capricorn

În acest an, planeta care vă guvernează, Saturn, iese din Vărsător și intră în Pești, unde se împletesc visele. Și, deși capriciile nu au fost niciodată cu adevărat genul tău, nativule din Capricorn, această tranziție vorbește despre faptul că propriilor tale vise li se oferă libertatea de a se forma cu structura pentru a înflori.

Anul acesta este un an lin pentru tine, Capricorn, așa că bucură-te! Oamenii cu care te conectezi în timpul primăverii îți vor aduce distracție și multă înțelepciune până la vară. Pe 1 iulie, fă-ți timp să reflectezi asupra modului în care comunici în cadrul relațiilor tale și asigură-te că ești mulțumit. Pe tot parcursul anului, asigură-te că nu te lași prea mult consumat de partenerii romantici. Nu orice relație potențială este potrivită pentru persoana care devii.

Horoscop 2023 Zodia Vărsător

Metamorfoza și coborârea în tărâmul de umbră al sinelui se află în prim-plan pentru tine în anul care urmează, Vărsătorule. Pluton, planeta morții și a transformării, își stabilește reședința în semnul tău între 23 martie și 11 iunie. Acest tranzit nu este decât o avanpremieră a ceea ce ne rezervă puterea și potența pe care Pluton le va avea pregătite atunci când va staționa în Vărsător în ianuarie anul viitor, unde va rămâne neîntrerupt pentru următorii douăzeci de ani.

Ești un rebel, Vărsătorule, iar anul 2023 nu este diferit. Anul începe cu Marte retrograd, iar o mare parte din flirturile tale vor fi puse în așteptare sau te vei trezi făcând câțiva pași înapoi dintr-o relație care nu mai funcționează. În jurul datei de 13 și 14 iulie, s-ar putea să fii deosebit de înfierbântat și să tânjești după independență – nu ești poneiul de spectacol sau trofeul nimănui. Pe măsură ce se încheie vara, unii dintre voi s-ar putea să vă treziți părăsind relații care nu vă mai vorbesc. Dacă treceți printr-o despărțire, încercați să nu săriți de la o relație la alta. Până la iarnă, veți putea înțelege mai bine beneficiile renunțării.

Horoscop 2023 Zodia Pești

Planeta Saturn se deplasează și își face loc în semnul tău, Pești. Planeta părintească își va petrece trei ani împrumutând structură și construind limite în interiorul și în jurul sinelui tău acvatic și, deși structura sună plictisitor, are beneficiile sale și ești în stare să le culegi. Pe tărâmul culegerii, Saturn este o planetă dură, dar una care răsplătește munca și gândirea, iar anul acesta și acest tranzit s-ar putea să te vadă înflorind pe deplin după mulți ani de plantare a scopului tău.

Acest an este cu adevărat ceea ce faci din el, Pești. Un început liniștit al unui nou an începe să se schimbe pe 26 martie, când vei fi un pic mai inspirat să te pui în mișcare. Plantează-ți semințele acum, astfel încât să poți culege iubitorii în timpul începutului de vară.

Pe 1 iulie, fii gata să participi la câteva conversații clarificatoare – dar nu-ți face griji, nu e nimic rău! Acesta este un moment în care poți spune ce gândești, mai ales dacă îi spui cuiva cât de mult îți place. Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, ia-ți timp să reflectezi asupra a tot ceea ce s-a întâmplat. Dacă ți-ai onorat dorințele și limitele, atunci probabil că ești în vârful lumii!

Ca și concluzie și sfat pentru 2023

Schimbări planetare importante se anunță în anul care urmează, sunteți pregătiți? Astrologia intensă pe care am trăit-o din 2020 până în 2022 începe în sfârșit să se disipeze în acest an, când Saturn părăsește Vărsătorul pentru a intra în Pești.

Astrologii afirmă că așteaptă ca anul 2023 să aducă suișurile și coborâșurile sale, dar ne va aduce mai aproape de ceea ce ne dorim și avem nevoie ca indivizi. Spre deosebire de 2022, 2023 aduce mai puține obstacole și mai multă armonie între planete. Astrologii spun că Jupiter și Saturn conspiră pentru a ajuta fiecare semn zodiacal să crească în primăvară și vară. Așa că, nu ne rămâne decât să așteptăm venirea anului 2023 și dacă cele prevestite de astre se vor materializa.