Ziua Copilului. Klaus Iohannis a vizitat școala „Step by step”. Ce le-a spus președintele copiilor

De Ziua Copilului, Klaus Iohannis a vizitat școala Step by step din Capitală. Copii i-au oferit cadou o pisică făcută de ei din materiale reciclabile, iar președintele României a spus că îi place foarte mult copiii și cum reacționează elevii de la unitatea de învățământ pe care a vizitat-o. Iohannis a adăugat că îi plac și pisicile.

Ziua Copilului. Klaus Iohannis a primit cadou o pisică

Președintele României a petrecut Ziua copilului în mijlocul elevilor de la școala Step by step. Aceștia i-au oferit cadou o pisică făcută din materiale reciclabile. Întrebat despre responsabilitățile pe care le are ca șef de stat, Iohannis a răspuns: „Este foarte frumos, pentru că poate să facă bine.”

El a adăugat că îi plac foarte mult copiii, dar și pisicle, a dat autografe și a fost aplaudat de cei prezenți la eveniment,

„Daţi-mi voie să încep cu felicitări pentru diferite ocazii. Am venit astăzi şi am vizitat şcoala voastră, ‘Step by Step’, am avut ghizi foarte pricepuţi dintre copii, am discutat în mai multe clase, mi-au arătat atelierele, mi-au povestit cum se desfăşoară lecţiile şi am avut pe urmă şi o discuţie un pic mai aplicată cu conducerea. Sunt foarte plăcut impresionat de felul în care se lucrează aici, în şcoală, îmi place foarte mult felul în care reacţionează copiii, sunt foarte deschişi, foarte comunicativi şi sunt şi mari artişti”, a declarat Kaus Iohannsi.

După ce a vizitat expoziția copiilor, care au realizat lucrări din materiale reciclabile, Iohannis le-a oferit elevilor câte o insignă cu tricolorul și s-a fotografiat cu ei.

„Despre materialele cu care aţi lucrat, dragi copiii, mi-aţi explicat că sunt reciclabile, pe care le-aţi adus de acasă şi mi se pare un lucru excelent că aţi realizat ceva frumos folosind aceste materiale. Cred că este şi o oglindire a preocupării voastre şi a părintilor pentru natură, pentru pământ şi vă felicit şi pentru asta. Pământul este la nostru, al tuturor şi trebuie să avem grijă de el”, a mai spus șeful statului.